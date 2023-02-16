Полицейские устанавливают обстоятельства ДТП в Ставропольском районе

115

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД СО, сотрудники полиции устанавливают обстоятельства ДТП в Ставропольском районе, после которого в лечебное учреждение доставлено 4 человека и два скончались на месте аварии.

Дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня на 41 км автодороги «Тольятти-Димитровград». Столкнулись два легковых автомобиля.

Сотрудники Госавтоинспекции оперативно прибыли на место ДТП, оградили место аварии, обеспечили беспрепятственный проезд автотранспорта, устанавливают и опрашивают очевидцев происшествия, проводят мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

Фото: ГУ МВД СО