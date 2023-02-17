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В Самаре сегодня активно проходят комплексные оперативно-профилактические мероприятия

17 февраля 2023 19:31
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Сегодня, также  в усиленном режиме осуществляют служебные обязанности сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних.

Сотрудники Госавтоинспекции в рамках комплексного оперативно-профилактического мероприятия, которое проводится сегодня в Самара, проводят  рейды по пресечению грубых нарушений правил дорожного движения – управление в нетрезвом состоянии, без прав, выезд на встречную полосу, перевозка детей в автомобилях с нарушением требований правил дорожного движения.

Участковые уполномоченные в рамках комплексного оперативно-профилактического мероприятия, которое проводится сегодня в Самар, осуществляют встречи со старшими домов и подъездов, проводят с населением профилактические беседы по недопущению совершения в отношении их преступлений, в т.ч., связанных с дистанционными мошенничествами.

Сегодня, также  в усиленном режиме осуществляют служебные обязанности сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних: посещают по месту жительства несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учете в ПДН, проводят с ними профилактические беседы о недопустимости противоправного поведения с разъяснением норм уголовной и административной ответственности. Выясняют образ жизни подростков, устанавливают связи, опрашивают соседей на предмет поведения в быту.

Не менее активно организована работа инспекторов по исполнению административного законодательства, направленная на выявление, пресечение и документирование преступлений и административных правонарушений в сфере незаконного оборота алкогольной и спиртосодержащей продукции.

Теги: ГИБДД Полиция

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