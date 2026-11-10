В одном из самарских колледжей состоялась встреча студентов с полицейскими

В преддверии Дня сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации полицейские Самарской области провели комплекс профориентационных мероприятий.



Так, в одном из колледжей города Самары состоялась встреча студентов с полицейскими.



В рамках мероприятия сотрудники полиции рассказали ребятам об особенностях служебной деятельности, социальных гарантиях и требованиях к кандидатам.



После официальной части юноши и девушки задали интересующие их вопросы, на которые получили подробные ответы. Наибольший интерес у ребят вызвали темы, связанные с условиями поступления на службу, обучения в ведомственных вузах, а также реальными историями из практики полицейских.



В завершение встречи студентам вручили информационные памятки.



Как отметили организаторы, подобные встречи способствуют формированию у молодого поколения уважительного отношения к службе в полиции, и дают возможность осознанно подойти к выбору будущей профессии, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

Фото: ГУ МВД России по Самарской области