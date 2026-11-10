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Профсоюзы региона: 120 лет истории, 400 тысяч участников, новые вызовы современности

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В преддверии Дня профсоюзов в САТОБ состоялось торжественное мероприятие, на котором чествовали тех, кто внес особый вклад в укрепление профсоюзного движения области. 

В преддверии Дня профсоюзов Самарской области в Самарском академическом театре оперы и балета имени Дмитрия Шостаковича состоялось торжественное мероприятие, на котором чествовали тех, кто внес особый вклад в укрепление профсоюзного движения области. 
Министр труда, занятости и миграционной политики Самарской области Ольга Фурсова от имени Губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева вручила активистам Почетные знаки, грамоты и благодарности, а также зачитала приветственный адрес для лидеров, активистов и ветеранов профсоюзных организаций:
 «Вы - главная опора человека труда, люди, которые обеспечивают согласие и стабильность в обществе, вносят большой вклад в социально-экономическое развитие Самарской губернии. От всего сердца благодарю вас за эту работу. Ваша вовлеченность в трудовую жизнь коллективов, усилия по укреплению социального партнерства помогают эффективно решать задачи, актуальные для будущего нашего региона и всей страны».
Главный федеральный инспектор по Самарской области аппарата полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Михаил Феоктистов поздравил собравшихся от имени полпреда Президента Российской Федерации в ПФО Игоря Комарова, особое внимание уделив реализации общественного проекта ПФО для работающей молодежи «МолоТ». В Самарской области в этом году в нем приняли участие более 3 тыс. молодых сотрудников предприятий реального сектора экономики. 
Федерация профсоюзов Самарской области на сегодняшний день по численности занимает 3 место в Приволжском Федеральном округе, объединяет более 400 тыс. человек и 2,5 тыс. первичных профсоюзных организаций. И за каждой из этих цифр - судьбы людей, их уверенность в завтрашнем дне, помощь и защита, которые обеспечивает профсоюз.
«Основные задачи профсоюза остаются неизменными уже более 120 лет, - отметил Председатель Федерации профсоюзов Самарской области Дмитрий Колесников, – защита трудящихся, обеспечение безопасных условий труда, своевременная выплата зарплаты. Но есть и новые вызовы, сейчас это специальная военная операция, и мы активно включились в работу по отправке гуманитарных грузов для наших бойцов на передовой. Сегодня у нас возвращаются участники СВО, помогаем создавать условия для их трудоустройства».
Гостям праздника напомнили историю профсоюзного движения Самарской области, которая начинается 30 октября 1905 года (по старому стилю). В этот день прошло первое собрание работников типографий, положившее начало созданию профессиональной организации печатников. Завершилась встреча яркими творческими номерами самарских артистов.

 

Фото :  Минтруд Самарской области

Теги: Самара

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