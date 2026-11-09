Минэкономразвития Самарской области возглавит Анастасия Рыбакова

В понедельник, 9 ноября, Губернатор Вячеслав Федорищев подписал Указ о новых назначениях на руководящие должности в Правительстве Самарской области. Павел Финк продолжит работу в качестве освобожденного заместителя председателя Правительства региона. Он будет курировать экономический блок, реализацию национальных проектов, обеспечивать межведомственное взаимодействие.

«Его опыт и компетенции будут сосредоточены на координации экономической политики, обеспечении согласованной межведомственной работы и достижении ключевых показателей социально-экономического развития региона, в том числе в рамках реализации нацпроектов на территории Самарской области», – отметил Губернатор.

Напомним, в Самарской области в 2026 году реализуется 12 нацпроектов, в составе которых – 44 региональных. На эти цели предусмотрено 29,3 млрд рублей, что почти на 2 млрд рублей больше, чем в прошлом году.

В 2027 году на реализацию национальных проектов в регионе предусмотрено 35,6 млрд рублей. Эти средства будут направлены на благоустройство 209-ти общественных пространств, строительство и капитальный ремонт 68 объектов социальной инфраструктуры.

На должность министра экономического развития и инвестиций Самарской области назначена Анастасия Рыбакова. В региональном ведомстве она работает уже 6 лет, а с марта текущего года занимала пост заместителя министра – руководителя департамента международного и межрегионального сотрудничества и внешнеэкономических связей.

«Рассчитываю, что профессиональный опыт Анастасии Рыбаковой позволит обеспечить преемственность в работе министерства и придать дополнительную динамику решению стоящих перед ним задач», – отметил Вячеслав Федорищев.