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Приглашают 6 февраля, в субботу, в МТС Live Холл (бывшая «Звезда») петь вместе наши фестивальные песни.
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Зимний Грушинский фестиваль

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Приглашают 6 февраля, в субботу, в МТС Live Холл (бывшая «Звезда») петь вместе наши фестивальные песни.

Зимний Грушинский фестиваль – традиционный праздник, который более 50 лет проходит в Самаре - столице авторской песни.

Приглашаем 6 февраля, в субботу, в МТС Live Холл (бывшая «Звезда») петь вместе наши фестивальные песни. Название площадки изменилось, но главное осталось прежним: это родные стены, в которых зарождалась и продолжает жить авторская песня.

Уникальная теплая атмосфера Грушинского фестиваля, долгожданные песни любимых бардов согреют нас этим зимним вечером. Приглашаем в наш тесный круг, где все друзья по духу, к негасимому песенному костру.

Организатором фестиваля выступает Грушинский клуб при поддержке НИИ «Экран», который много лет протягивает нашему фестивалю надежную руку помощи.

На сцену Зимнего Грушинского выйдут:

Александр Гейнц, Сергей Данилов, Михаил Брунец (С-Петербург); Грушинское трио (Самара); Роман Ланкин (Томск); Анатолий Киреев (Челябинск); Юрий Лорес (Москва); Ирина и Андрей Колесниковы (Самара); Олег Медведев (Иркутск); Ансамбль Николая Осягина и Галины Коптилиной (Самара) и другие.

В программе фестиваля - два гала-концерта «Сверим наши песни». В каждом примут участие все гости фестиваля. Программы совершенно разные: ни одна песня не повторится!

16:00 - «Сверим наши песни». Часть 1;

19:30 - «Сверим наши песни». Часть 2.

Билеты без наценки (дешевле, чем на других площадках) на сайте grushinfestival.ru. Специальное предложение для самых первых! Только до 20 ноября действует промокод ГРУШИНСКИЙ, который даёт скидку 20% на билеты в партер.

По окончании вечернего концерта будет организован городской транспорт по разным маршрутам.

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Фото:   Грушинский клуб

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