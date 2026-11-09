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«Моя карьера с Единой Россией» в октябре: 127 мероприятий и почти 4 тысячи участников в Самарской области

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За цифрами отчёта — конкретные судьбы: кто-то впервые пришёл на ярмарку вакансий, кто-то после долгой паузы вернулся к работе, а кто-то получил поддержку в непростом жизненном повороте..

За цифрами отчёта — конкретные судьбы: кто-то впервые пришёл на ярмарку вакансий, кто-то после долгой паузы вернулся к работе, а кто-то получил поддержку в непростом жизненном повороте..

Октябрь в Самарской области стал месяцем активной работы партийного проекта «Моя карьера с Единой Россией»: 127 мероприятий, 3 897 участников. Главный итог — 1 731 человек нашёл работу. Среди них 60 участников СВО и 112 граждан с инвалидностью.

Самым востребованным форматом остаются ярмарки вакансий: 11 мероприятий собрали около двух тысяч человек. Ещё более тысячи жителей региона побывали на профориентационных турах по региональным предприятиям — в том числе воспитанники организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Для ребят, которым только предстоит выбрать путь, такие поездки часто становятся первым реальным знакомством с профессией.

Продолжается и работа по информированию: 44 мероприятия — информдни, дни открытых дверей, встречи о мерах поддержки и услугах службы занятости. Тренинги по социальной адаптации и трудоустройству, включая соцадаптацию и психологическую поддержку, посетили 435 человек — для многих это возможность не только найти работу, но и поверить в свои силы.

Особое внимание — участникам специальной военной операции. При поддержке партпроекта ежемесячно проходят профориентационные мероприятия, в том числе в рамках клуба «Работа для СВОих», который адресно помогает бойцам и членам их семей в трудоустройстве, профессиональной подготовке и социальной адаптации. Ещё 50 граждан прошли курсы профессионального обучения и дополнительного профессионального образования.

Не останавливается работа женских клубов, в том числе на площадках Штаба общественной поддержки и Регионального отделения партии «Единая Россия». А для несовершеннолетних от 14 до 18 лет проходят мероприятия по профориентации и трудоустройству — их можно посетить в свободное от учёбы время.

«Я думал, что завод — это что-то из прошлого, а оказалось, там современное производство и живые люди, которые увлечены своим делом, — поделился участник профориентационного тура. — Нам даже дали попробовать поработать на станке под присмотром наставника. Раньше я вообще не знал, куда двигаться, а после экскурсии всерьёз задумался о том, чтобы пойти работать по своей специальности».

Отметим, что в Народной программе партии «Единая Россия» создание условий для полной и продуктивной занятости граждан является приоритетом экономической политики. Партийный проект «Моя карьера с Единой Россией» направлен на содействие в трудоустройстве, особенно участникам СВО и членам их семей, людям с инвалидностью, молодёжи и другим категориям граждан, а также на выстраивание эффективного диалога между соискателями и работодателями, сообщает  пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ".

 

Фото:    пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

Теги: Единая Россия Самара

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