В Москве чествовали победителей четвертого сезона конкурса «Памяти героев верны!»

В Москве, в Музее Победы, прошло торжественное награждение победителей четвертого сезона Всероссийского патриотического конкурса творческих работ «Памяти героев верны!», организованного Государственным фондом «Защитники Отечества». Мероприятие объединило 90 авторов лучших конкурсных работ из разных регионов России, ветеранов боевых действий, членов семей погибших защитников Отечества, представителей общественных организаций и почетных гостей.

В этом году в конкурсе участвовали жители страны в возрасте от 7 до 91 года. Они представили работы в девяти номинациях, включая эссе и рассказы о событиях спецоперации и военных династиях, авторские стихотворения и песни, фотографии и рисунки, посвященные героям СВО, а также письма герою. Отдельные номинации учредили партнеры конкурса: Общероссийская общественно-государственная организация «Ассамблея народов России» и Всероссийский проект «Хранители истории», организаторами которого выступают «Юнармия» и Движение Первых.

«Конкурс посвящен событиям специальной военной операции, мужеству, стойкости и отваге наших героев. В эссе, рассказах, стихотворениях, песнях и видеороликах, которые создали участники, – искренняя благодарность героям, уважение к их подвигам и стремление сохранить память о тех, кто встал на защиту Отечества. Эти живые истории находят отклик у огромного числа людей и передаются следующим поколениям. Благодарю каждого, кто присоединился к конкурсу. Слова признательности – ветеранам и семьям защитников. Низкий поклон героям, чьей памяти будем всегда верны», – сказала статс-секретарь – заместитель Министра обороны РФ, председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева.

Особое внимание жюри конкурса уделило историям, которые легли в основу творческих произведений участников. Каждая представленная работа – это возможность рассказать о подвиге защитника Отечества, сохранить память о близком человеке, выразить благодарность героям и передать их истории будущим поколениям.

Призером конкурса в номинации «Рисунок, посвященный участникам, их семьям, событиям специальной военной операции» возрастной группы 14 - 17 лет стала Наталья Гунина.

Эта работа – выражение искренней детской любви, гордости и благодарности тем, кто защищает Родину и спасает жизни своих товарищей.

Наталья обучается в школе №41 города Тольятти. Наталья – разносторонне увлеченная девочка. Но главным своим творением считает свой рисунок, который посвящён отцу и всем защитникам Отечества, ежедневно выполняющим боевые задачи в зоне специальной военной операции. Ее герои – солдат, который мужественно держит оборону, и военный медик, спасающий жизни раненых бойцов. Каждый из них совершает свой подвиг, проявляя стойкость, самоотверженность и верность воинскому долгу. Эта работа – выражение искренней детской любви, гордости и благодарности тем, кто защищает Родину и спасает жизни своих товарищей

«Узнав о победе в финале, я почувствовала, что это не просто оценка моего рисунка, а подтверждение истинности тех чувств, которые я вложила в каждый штрих. Моя работа была адресована не только моему папе, но и всем доблестным воинам, что сейчас, рискуя жизнью, оберегают нашу Родину. Самым дорогим, самым бесценным призом для меня и для всех детей, ждущих своих героев, станет долгожданное возвращение наших отцов – защитников, домой», – прокомментировала Наталья.

Также в рамках мероприятия прошла выставка рисунков и фотографий творческих работ победителей и призеров конкурса. Посетители познакомились с произведениями, отражающими личные переживания авторов, семейные воспоминания, истории мужества и верности Родине.

Одним из призеров конкурса в номинации «Письмо герою (эпистолярный жанр)» в возрастной категории старше 36 лет стала участница из Самарской области Большеглушицкого района – Нургуля Оськина. Ее работа заняла третье место.

Произведение «Письмо солдату» было написано во время гуманитарной миссии Нургули в военном клиническом госпитале Ростова-на-Дону, где она помогала раненым военнослужащим в качестве добровольца. На фотографии – ефрейтор Андрей Андреевич Немов из Самарской области. За проявленные мужество и доблесть он был удостоен воинских наград. 24 апреля 2024 года Андрей погиб при исполнении воинского долга и посмертно был награждён орденом Мужества. Эта работа – дань памяти Андрею Немову и всем защитникам Отечества, чьи судьбы навсегда остаются в сердцах родных, близких и тех, кто хранит память об их подвиге.

«Мое письмо – это земной поклон всем, кто ценой своей жизни подарил нам завтрашний день. Мы обязаны помнить их поименно», - сказала Нургуля.

За четыре года конкурс объединил более 12 тысяч участников со всей России. Он стал площадкой для сохранения семейных историй, передачи памяти о героях подрастающему поколению и поддержки творческого самовыражения ветеранов и их близких. Каждый год по итогам конкурса Государственный фонд «Защитники Отечества» выпускает электронные сборники творческих работ участников, в которые входят рассказы, стихотворения, эссе и другие произведения, посвященные героям специальной военной операции. На сайте фонда работы участников опубликованы за 2023, 2024 и 2025 годы – всего более 4000 произведений. Готовится к выходу четвертый сборник по итогам 2026 года.

Партнерами конкурса выступили Федеральное государственное казенное учреждение «Рекламно-информационное агентство «Армия России» Министерства обороны РФ, Федеральное автономное учреждение культуры и искусства «Студия военных художников имени М. Б. Грекова» Министерства обороны РФ, Общероссийская общественно-государственная организация «Ассамблея народов России», Всероссийский проект «Хранители истории» (Общероссийское общественно-государственное движение детей и молодежи «Движение Первых» и Всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое движение «Юнармия»).

Фото: организаторы конкурса