В Промышленном районе Самары продолжается строительство нового баскетбольного комплекса в границах улиц Ново-Вокзальной и Ставропольской. На строительной площадке уже формируется каркас будущего здания. Сейчас строители устанавливают и монтируют металлические и железобетонные конструкции, из которых складывается основа будущего комплекса. Параллельно ведутся работы по прокладке внутренней канализации и устройству полов.

Проектом предусмотрены два спортивных зала, раздевалки с душевыми, помещения для тренеров и медицинского сопровождения, а также административные и вспомогательные помещения. Новый спортивный комплекс создаст дополнительные возможности для занятий баскетболом и работы спортивных секций. Его пропускная способность составит 120 человек в смену. Общая площадь двухэтажного здания - 2 960,5 кв. метра.

Особое внимание уделено доступности комплекса для всех категорий жителей. В здании предусмотрены пандусы и специальные санитарные узлы. На прилегающей территории обустроят пешеходные дорожки, выполнят озеленение и создадут удобные подходы к объекту.

Ранее губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев обозначил планы по созданию новых баскетбольных центров и усилению региональных команд и отметил, что развитие массового спорта и создание современной инфраструктуры - поручение Президента России Владимира Путина, а баскетбол в региональной программе Программы социально-экономического развития Самарской области на 2024-2029 годы выделен в отдельное направление.

Завершить строительство баскетбольного комплекса планируется в 2027 году. Финансирование осуществляется за счёт средств федерального и областного бюджетов. После ввода объект передадут министерству спорта Самарской области.

Развитие спортивной инфраструктуры продолжается и в других муниципальных образованиях Самарской области. Так, в Нефтегорске строится крытая ледовая арена площадью более 4,4 тыс. кв. метров с трибунами на 118 зрителей. Здесь продуманы все условия для тренировок, массовых катаний и проведения спортивных мероприятий.

Ещё один спортивный объект возводится в Тольятти, в микрорайоне Шлюзовой. В физкультурно-оздоровительном комплексе оборудуют два бассейна для спортивного и оздоровительного плавания, тренажёрный зал и зал фитнеса и аэробики. Комплекс будет рассчитан на 70 человек в смену.

Фото: минстрой Самарской области