Поезд Деда Мороза сделает остановки в двух городах Самарской области

Праздничный состав Деда Мороза из Великого Устюга приедет в Самару и Сызрань в декабре 2026 года. В областном центре сказочный поезд будет принимать гостей 18 декабря, а на следующий день, 19 декабря, остановится на станции Сызрань-I. Об этом сообщили в Куйбышевской железной дороге.

Сам поезд представляет собой передвижную резиденцию с паровозом во главе состава. Внутри оборудованы вагон-приемная, сказочная деревня, кукольный театр, сцена, сувенирная лавка, ресторан и буфет, пишет Самарская газета.