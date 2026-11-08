Житель Большечерниговского района угнал машину знакомой, чтобы покататься

Сотрудники дорожно-патрульной службы отделения Госавтоинспекции Отдела МВД России по Большечерниговскому району, находясь на маршруте патрулирования в селе Большая Черниговка, остановили для проверки документов автомобиль Škoda Octavia, за рулем которого находился 25-летний безработный местный житель. Документов на право управления транспортным средством у водителя при себе не оказалось.

Местного жителя доставили в отдел полиции, транспортное средство поместили на специализированную стоянку. Полицейские установили, что у мужчины никогда не было водительских прав, а транспортное средство, за рулем которого он находился - принадлежит его приятельнице. Мужчина признался, что пока его знакомая спала, он взял ключи от ее машины и решил покататься. Собственница автомобиля пояснила, что пользоваться транспортным средством приятелю не разрешала и написала заявление о привлечении мужчины к уголовной ответственности.

Отделением дознания ОМВД России по Большечерниговскому району в отношении местного жителя возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 166 Уголовного кодекса Российской Федерации «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Сотрудники полиции вернули автомобиль законной владелице.