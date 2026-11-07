Губернатор Вячеслав Федорищев вручил награды жителям Самарской области

В субботу, 7 ноября, губернатор Вячеслав Федорищев вручил почетные награды жителям Самарской области. Церемония прошла в здании регионального правительства в рамках патриотического проекта, посвященного Дню памяти военного парада 1941 года в городе Куйбышеве.

На ней присутствовали более 20 человек разных званий и профессий: от капитанов и рядовых бойцов отряда «БАРС-Крылья» до представителей общественных и образовательных организаций.

Глава региона поприветствовал собравшихся, поблагодарив военнослужащих, руководителей ветеранских организаций и всех, кто вносит значительный вклад в обеспечение безопасности Самарской области и страны в целом.

«Мы все работаем на общую Победу. Наш Верховный Главнокомандующий, Президент России Владимир Владимирович Путин не раз подчеркивал: стойкость и мужество – это то, что отличает каждого, кто принял для себя ответственное решение служить и защищать», – сказал Вячеслав Федорищев.

Губернатор акцентировал, что на защиту Родины наряду с профессионалами встают и добровольцы. «Сегодня отряд «БАРС-Крылья» – это то подразделение, которое защищает небо на земле. Их задача – обеспечение безопасности не только стратегических объектов, но и жителей региона», – подчеркнул руководитель области.

«Каждый, кто служит, – настоящий герой. Наш долг – сделать так, чтобы те, кто несут службу, чувствовали поддержку. Чтобы семья каждого бойца знала: это семья героя», – добавил он.

В ходе церемонии Вячеслав Федорищев вручил заслуженные награды – Почетные знаки Губернатора Самарской области «За содействие Вооруженным Силам РФ», «За служение людям», «За заслуги в развитии ветеранского движения», а также благодарность главы региона.

Фото: пресс-служба Правительства Самарской области