13 медалей завоевали спортсмены региона на чемпионате и первенстве мира по универсальному бою

В Кемерово на «Кузбасс-Арене» проходят поединки чемпионата и первенства мира по универсальному бою.

До 8 ноября здесь встретятся 1200 спортсменов из 34 стран. В программе - поединки в дисциплинах «лайт» и

«классика». Результаты спортсменов Самарской области на чемпионате и первенстве мира:

Лайт

Анастасия Мартьянова - золото

Дарья Осокина

Макар Филушкин

Тимофей Федосов

Злата Жиганова - серебро

Олег Кипенский - бронза

Полина Приданова

Алексей Киргизов

Дарья Филаткина

Этери Шамян

Классика

Дарья Филаткина - золото

Этери Шамян - серебро

Артем Московский - бронза

Фото: минспорта СО