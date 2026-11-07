13 медалей завоевали спортсмены региона на чемпионате и первенстве мира по универсальному бою

В Кемерово на «Кузбасс-Арене» проходят поединки чемпионата и первенства мира по универсальному бою.
До 8 ноября здесь встретятся 1200 спортсменов из 34 стран. В программе - поединки в дисциплинах «лайт» и
«классика». Результаты спортсменов Самарской области на чемпионате и первенстве мира:
Лайт
Анастасия Мартьянова - золото
Дарья Осокина
Макар Филушкин
Тимофей Федосов
Злата Жиганова - серебро
Олег Кипенский - бронза
Полина Приданова
Алексей Киргизов
Дарья Филаткина
Этери Шамян
Классика
Дарья Филаткина - золото
Этери Шамян - серебро
Артем Московский - бронза
Фото: минспорта СО