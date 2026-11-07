Спортсмены Самарского регионального общества «Динамо» - призеры Всероссийского молодёжного форума «Динамо» - путь к успеху!»

В октябре текущего года в Краснодарском крае на базе Всероссийского детского центра «Смена» Общество «Динамо» организовало и провело Всероссийский молодёжный форум «Динамо - путь к успеху!».



В масштабном мероприятии приняли участие более 300 детей и подростков - представителей 31 региональной спортивной организации, в том числе воспитанники Тольяттинской детской спортивной школы «Лыжные гонки».



В течение двух недель ребята посещали тематические лекции и встречи с известными общественными деятелями, спортсменами и представителями различных ведомств.



В рамках образовательной программы юные динамовцы выполняли испытания и защищали проекты по направлениям «Динамовская зарница» и «Жизнь без наркотиков».



Ключевыми целями программы стали формирование активной гражданской позиции, личностный рост, самосовершенствование и создание условий для успешной самореализации школьников.



Кроме того, в спортивных состязаниях, проводимых организаторами для участников форума, делегация Самарской региональной организации «Динамо» добилась высоких результатов, заняв 1‑е место — в соревнованиях по спортивному ориентированию; 2‑е место - в эстафете 4 × 400 м; 3‑е место - в комбинированной полосе с препятствиями, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области

Фото: ГУ МВД России по Самарской области .