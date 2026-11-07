В Кошкинском районе автомобиль Scania G440 съехал в кювет и перевернулся

6 ноября 2026 года на территории Самарской области зарегистрировано 6 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали 8 человек. Сотрудниками Госавтоинспекции выявлено 471 нарушение ПДД РФ, в том числе 7 нарушений правил перевозки детей и 16 фактов управления транспортными средствами водителями, имеющими признаки опьянения.

В 21:30 в Кошкинском районе. 30-летний водитель, управляя автомобилем Scania G440, в составе полуприцепа цистерна (молоковоз) не справился с управлением и допустил съезд в кювет по ходу движения с последующим опрокидыванием.

С места ДТП водитель доставлен в лечебное учреждение.

В настоящее время сотрудники полиции выясняют все обстоятельства дорожно-транспортных происшествий, произошедших на территории Самарской области, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области