Ночью и в первой половине дня 8 ноября местами в регионе ожидается туман

По информации Приволжского УГМС объявлен желтый уровень опасности. Ночью и в первой половине дня 8 ноября местами в Самарской области ожидается туман, с ухудшением видимости 500 метров и менее.

МЧС России напоминает:

- будь внимателен и осторожен на дорогах;

- избегай внезапных маневров: обгонов, перестроений, опережений;

- не ориентируйся на впереди идущий автомобиль;

- соблюдай правила дорожного движения, дистанцию и скоростной режим.

Будьте внимательны и осторожны!

При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по единому телефону пожарных и спасателей «112»..

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