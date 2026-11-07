Ремонт у соседей беспокоит три четверти россиян

Девелопер Level Group совместно с Группой Ренессанс Страхование (MOEX: RENI) провел исследование, чтобы выяснить, какие угрозы со стороны соседей вызывают наибольшую тревогу у жителей многоквартирных домов и готовы ли собственники превентивно защищать свое имущество. Как показал опрос, трое из четырех россиян (75%) испытывают регулярное беспокойство за сохранность своей квартиры во время ремонта у жильцов смежных квартир. При этом только каждый четвертый гражданин (25%) выразил готовность ежегодно оплачивать страховку для покрытия возможных убытков.

Главным источником опасений для владельцев жилья остаются масштабные аварийные происшествия. Каждый третий респондент (34%) назвал самым пугающим сценарием возгорание в соседней квартире. На втором месте по распространенности страхов - залив: затопления от соседей сверху боятся 30% участников опроса. Еще четверть опрошенных (25%) сильнее всего переживают из-за скрытых повреждений общедомовых коммуникаций — стояков водоснабжения, канализации или электропроводки, которые соседи могут задеть во время строительных работ.

«По страхованию квартир только за 9 месяцев этого года общая сумма ущерба составила 23,55 млн рублей, а средняя выплата 91 тыс. рублей. Подавляющее большинство (93%) всех обращений пришлось на заливы и только 2% – на пожары, возгорания – довольно редкий риск в многоквартирных домах. Остальные 5% составляют прочие случаи: противоправные действия третьих лиц, атаки БПЛА, стихийные бедствия. Среди крупнейших выплат этого года можно выделить случай в Москве: за залив квартиры выплатили 1 161 560 рублей. Самая крупная выплата после пожара в квартире в этом году составила 394 002 рубля, случай произошел в Ярославле, причиной стал аварийный режим работы электропроводки или электрооборудования», – сказал управляющий директор “Ренессанс страхование” Артем Искра.

Ремонт за стеной: почему жильцы опасаются чужих перепланировок

Существенная доля тревог связана с ремонтными работами в соседних помещениях. Так, 9% горожан опасаются конструктивных деформаций и аварий из-за незаконной или неквалифицированной перепланировки у соседей. Повреждение смежных стен, перекрытий или появление трещин на потолке во время чужого ремонта беспокоит 8% респондентов. Еще 7% боятся внешнего ущерба: падения строительного мусора, инструментов или тяжелых материалов на их окна, кондиционеры, балконы или припаркованные у дома автомобили.

При этом подавляющее большинство россиян пока не готовы брать расходы на защиту от чужих ошибок на себя: 75% заявили, что не станут покупать полис, так как компенсация ущерба — это исключительно зона ответственности и кармана самих соседей. Лишь 25% опрошенных предпочитают гарантировать себе спокойствие и оперативные выплаты через страховую компанию, не дожидаясь судебных разбирательств с виновниками.

«Ремонт у соседей – один из самых частых источников стресса в многоквартирном доме, особенно в первые годы после заселения новостройки. Риск задеть скрытую проводку, повредить трубу или перегрузить несущие конструкции существует даже при работе опытных бригад. Решением, защищающим добрососедские отношения, становится взаимная страховая культура: когда собственник страхует не только свои стены и ремонт, но и гражданскую ответственность перед соседями на случай непредвиденных аварий. Это избавляет обе стороны от затяжных конфликтов и многолетних судебных экспертиз», – комментирует Дарья Лесничая, руководитель клиентского сервиса Level Group.

«Страхование ответственности перед соседями (аналог ОСАГО, только для квартир) на 500 тыс. рублей стоит около 3 тыс. рублей, с опцией ответственности при проведении ремонта - около 4 тыс. рублей. Такая опция покрывает, например, повреждение труб строителями и последствия некачественного монтажа инженерных систем. В практике «Ренессанс страхование» крупнейшим случаем стало повреждение шести квартир в комплексе Москва-Сити. Во время ремонта в одной из квартир сорвало батарею. Соседям снизу было выплачено 13,6 млн рублей», - комментирует управляющий директор “Ренессанс страхование” Артем Искра.