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Энергетики после циклона восстановили передачу электроэнергии потребителям Самарской области по основной сети

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Энергетики после циклона восстановили передачу электроэнергии потребителям Самарской области по основной сети

Специалисты «Россети Волга» восстановили работу поврежденных непогодой энергообъектов распределительной сети Самарской области (6-10 кВ). В настоящее время продолжается отработка индивидуальных заявок потребителей в сети 0,4 кВ, которая непосредственно обеспечивает электроэнергией жилые дома.

Всего в восстановительных работах были задействованы почти 100 специалистов «Россети Волга» и около 30 единиц спецтехники, включая бригады из соседних регионов.

Сообщить о нарушениях электроснабжения и замеченных повреждениях энергообъектов можно круглосуточно в единый контакт-центр по номеру 8-800-220-0-220 (короткий номер – 220).

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