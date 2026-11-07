Данные о детях перестанут вписывать в загранпаспорта россиян с 2027 года

Информацию о детях перестанут вносить в заграничные паспорта россиян с января 2027 года, сообщили РИА Новости в пресс-службе МВД России.

"С января 2027 года в заграничные паспорта перестанут вписывать данные о детях. Данная норма обусловлена принятым в апреле 2026 года федеральным законом, отменившим государственную пошлину за внесение записей о детях в такой документ", - сказали в пресс-службе.

В ведомстве подчеркнули, что нововведение связано с необходимостью защиты прав россиян на свободу передвижения, так как в последнее время наблюдается тенденция к отказу во въезде в недружественные европейские страны российским детям из-за отсутствия у них собственных загранпаспортов при наличии записей о них в заграничных паспортах родителей или одного из них.

Правоохранители добавили, что ранее выданные паспорта с отметкой о детях сохраняют свою юридическую силу до окончания их срока действия.

С 20 января 2026 года в вступил в силу закон, согласно которому дети и подростки до 14 лет могут въезжать в Россию и выезжать из нее только по загранпаспорту.