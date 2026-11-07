Россияне рассказали, как часто ходят в кино

Почти треть россиян посещают кинотеатры несколько раз в год, а каждый четвертый хотя бы раз в месяц, говорится в исследовании "Выберу.ру", которое есть у РИА Новости.

"Согласно опросу, 31% россиян ходят в кинотеатры несколько раз в год, а 24% посещают их раз в месяц. Еще 15% выбираются на сеансы два-три раза в месяц, 7% бывают в кинотеатрах практически каждую неделю, а оставшиеся 23% совсем не посещают кинотеатры", - выяснили аналитики, опросив 3000 россиян.

При этом интерес к кинематографу у части аудитории связан не только с новинками в кино - каждый пятый хотя бы несколько раз в год посещает показы картин, которые уже давно вышли из проката, а каждый четвертый всего лишь один-два раза в жизни.

Особое место занимают сезонные киномарафоны. Например, осенью некоторые площадки организуют показы серий фильмов "Гарри Поттер", "Сумерки" и других популярных франшиз. Так, 12% россиян посещали подобные марафоны хотя бы один раз, еще 18% следят за афишами и хотели бы попасть на них.

Хотя не все зрители выбирают кинопоказы в кинотеатрах - 16% посещают показы в кофейнях, книжных магазинах, галереях и небольших арт-пространствах, а каждый пятый хотел бы побывать на подобных мероприятиях.

Среди посетителей таких площадок каждый третий приходит ради самого фильма. Для каждого четвертого важна атмосфера пространства, 22% привлекают обсуждения и лекции после показа, а 15% выбирают такие мероприятия как повод провести вечер с друзьями.