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В Жигулёвске полицейские задержали подозреваемого в незаконном хранении боеприпасов

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В Жигулёвске полицейские задержали подозреваемого в незаконном хранении боеприпасов

К сотрудникам уголовного розыска ГУ МВД России по Самарской области поступила информация о возможной причастности жителя Жигулёвска к незаконному хранению боеприпасов.

Для проверки полученных сведений, оперативники областного главка полиции совместно с сотрудниками уголовного розыска Отдела МВД России по г. Жигулёвску, прибыли по месту жительства 63-летнего мужчины. С согласия хозяина квартиры, в присутствии понятых, полицейские провели осмотр жилого помещения, в ходе которого обнаружили и изъяли 14 предметов, конструктивно схожих с патронами.

Изъятое направили на исследование в Экспертно-криминалистический центр ГУ МВД России по Самарской области. Согласно заключению эксперта, изъятые предметы являются спортивно-охотничьими патронами калибра 5,6 мм, пригодными для производства выстрелов из нарезного спортивного и охотничьего огнестрельного оружия. Все патроны заводского изготовления и обладают достаточной поражающей способностью.

Отделением дознания ОМВД России по г. Жигулёвску в отношении безработного местного жителя возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконное хранение боеприпасов).

Мужчина пояснил, что данные патроны у него остались после спортивных стрельб, которые якобы проходили во время его обучения в техникуме в 1978 году. С того времени он забыл о патронах, которые хранил в кухонном гарнитуре. В настоящее время истинность слов фигуранта проверяется полицейскими, расследование продолжается.

Сотрудники полиции напоминают: лица, добровольно сдавшие предметы вооружения, освобождаются от уголовной ответственности. Если у вас имеются незарегистрированное оружие, боеприпасы, взрывные устройства и взрывчатые вещества, их необходимо сдать в ближайший отдел полиции!

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