В первой половине дня 7 ноября местами в Самарской области ожидается туман

От ФГБУ «Приволжское УГМС» получена консультация: «Объявлен желтый уровень опасности. В первой половине дня 07.11.2026 местами в Самарской области ожидается туман, с ухудшением видимости 500 метров и менее».

МЧС России напоминает:

будь внимателен и осторожен на дорогах;

избегай внезапных маневров: обгонов, перестроений, опережений;

не ориентируйся на впереди идущий автомобиль;

соблюдай правила дорожного движения, дистанцию и скоростной режим.

Будьте внимательны и осторожны!

При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо звонить

по единому телефону пожарных и спасателей «112».