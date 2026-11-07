Стала известна средняя пенсия по старости в России

Средняя пенсия по старости в России превысила 27,3 тысячи рублей в месяц по состоянию на 1 октября 2026 года, за год она выросла более чем на 2 тысячи рублей, следует из данных Социального фонда России, с которыми ознакомилось РИА Новости.

Согласно данным, опубликованным в базе государственной статистики, 1 октября 2026 года средняя пенсия по старости работающих и неработающих граждан составила 27 322 рубля. В октябре 2025 года пенсионеры в среднем получали 25 198 рублей.

При этом работающие пенсионеры в России в среднем получают пенсию по старости в размере 25 253 рублей, а неработающие - 27 882 рублей.​

Россияне выходят на страховую пенсию по старости при достижении определенного возраста. Для назначения такой пенсии также следует наработать необходимый трудовой стаж и накопить пенсионные баллы.