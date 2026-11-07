Умерла народная артистка Лидия Федосеева-Шукшина

Народная и заслуженная артистка РСФСР Лидия Федосеева-Шукшина скончалась. О смерти сообщила ее дочь Мария 7 ноября.

Актрисы не стало на 89-м году жизни. В последние дни сообщалось, что Федосеева-Шукшина госпитализирована и находится в стабильно тяжелом состоянии после ухудшения здоровья.

Федосеева-Шукшина родилась в Ленинграде 25 сентября 1938 года. Первой ролью артистки в кино в 1955 году стала лаборантка в фильме режиссера Анатолия Граника «Максим Перепелица». Первую главную роль она сыграла в 1959 году в картине «Сверстницы». В картинах экс-супруга — писателя, актера и режиссера Василия Шукшина — актриса сыграла в фильме «Печки-лавочки» 1972 года и драме «Калина красная» 1973 года. Всего в ее фильмографии около 100 киноролей, пишут "Известия".