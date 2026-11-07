Стало известно, жители каких городов чаще других покупают книги

Москва и Санкт-Петербург стали лидерами среди российских городов по среднему числу купленных книг на одного человека в 2026 году, сообщили РИА Новости в пресс-службе издательства "Эксмо".

Издательство проанализировало, в каких городах россияне покупают больше всего книг в пересчете на жителя.

Десятку лидеров возглавили Москва и Санкт-Петербург: индекс покупки книг на одного жителя относительно среднего по России в обеих столицах составил 1,71 - то есть почти две книги на душу населения. На третьем месте оказался Краснодар с показателем чуть ниже - 1,67.

В пятерку лидеров также вошли Екатеринбург и Казань. На шестом месте - Воронеж, за ним - Нижний Новгород и Ростов-на-Дону. Замыкают десятку лидеров Барнаул и Челябинск с показателями в 1,32.

Показатель отражает число купленных книг на душу населения. "Эксмо" сравнил продажи книг в 46 крупнейших городах с населением от 500 тысяч человек. Аналитики учитывали продажи книг за первое полугодие 2026 года на маркетплейсах, а также в книжных и других розничных сетях.