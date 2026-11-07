В УФСИН СО выбрали «Мисс УИС – 2026»

В УФСИН России по Самарской области состоялся конкурс «Мисс УИС – 2026», объединивший сотрудниц ведомства, готовых продемонстрировать не только красоту и обаяние, но и творческие способности, профессионализм и любовь к своей службе.

Конкурсная программа включала несколько этапов. В рамках конкурса «Краса России» участницы представили свои регионы в национальных костюмах. Также конкурсантки подготовили видеоролики «Реклама профессии», посвященные службе в уголовно-исполнительной системе, и творческие номера в различных жанрах.

Особое внимание зрителей привлекли дефиле в форменной одежде с элементами строевой подготовки и выход участниц в вечерних платьях.

По итогам конкурсных испытаний обладательницей титула «Мисс УИС – 2026» стала Валерия Юрьевна Муравьева, старший инспектор группы социальной работы с осужденными и пенитенциарной пробации КП-1.

Титул «1-я Вице-мисс УИС» и номинацию «Мисс Мастерство» завоевала Альбина Радиковна Сафиулина, инспектор группы профессиональной и служебной подготовки отдела воспитательной и социальной работы УФСИН.

«2-й Вице-мисс УИС» стала Вероника Николаевна Яшпарова, инспектор группы мобилизационной подготовки и гражданской обороны ФКЛПУ ОТБ.

По результатам интернет-голосования победительницей в номинации «Мисс Интернет-голосование» стала Алсу Сергеевна Хамзина, старший инспектор службы обработки данных системы электронного мониторинга подконтрольных лиц ФКУ УИИ.

Конкурс стал настоящим праздником красоты, таланта и профессионального мастерства. Каждая участница достойно представила свое подразделение, продемонстрировав, что служба в УИС требует не только ответственности и преданности делу, но и раскрывает множество талантов.

Поздравляем победительниц и всех участниц конкурса! Желаем новых достижений, профессиональных успехов и вдохновения, сообщает пресс-служба УФСИН России по Самарской области.

Фото: пресс-служба УФСИН России по Самарской области