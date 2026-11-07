Володин: запрет на продажу вейпов введён в 17 регионах России

Запрет на продажу вейпов введён в 17 российских регионах, ещё в 39 субъектах работают над соответствующими законами для защиты здоровья детей, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

«17 регионов ввели запрет на продажу вейпов», — написал он в своём Telegram-канале.

Решения приняты в Вологодской, Нижегородской, Пензенской, Рязанской, Саратовской, Смоленской, Томской и Ульяновской областях, Забайкальском и Пермском краях, Республике Алтай, Якутии, Северной Осетии, Удмуртии, Чувашии, а также в Ненецком и Ямало-Ненецком автономных округах.

Полномочия устанавливать запрет розничной продажи вейпов и жидкостей к ним, а также других электронных систем доставки никотина были предоставлены субъектам федеральным законом исходя из обращений граждан, которые просили защитить детей и навести порядок в этой сфере, уточнил Володин.

«Свыше 60% регионов пошли по пути введения ограничений на продажу вейпов», — подчеркнул он.

Спикер Госдумы также добавил, что эксперты отмечают снижение числа магазинов, реализующих эту продукцию, пишет РТ.