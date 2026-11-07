В Самаре состоялся памятный парад в честь 85-й годовщины военного парада 1941 года

В субботу, 7 ноября, в Самаре прошел парад, посвященный Дню памяти военного парада 1941 года в Куйбышеве – запасной столице СССР в годы Великой Отечественной войны.

Губернатор Вячеслав Федорищев обратился к участникам, почетным гостям и зрителям парада на пл. Куйбышева. Он напомнил об историческом значении парада: «Сегодня мы отмечаем 85-ю годовщину легендарного военного парада 1941 года и присвоения Куйбышеву статуса запасной столицы. В том огненном ноябре, когда враг стоял у стен Москвы, прошло три парада: в столице нашей Родины, в Воронеже и у нас. Парад в Куйбышеве стал самым масштабным, это был не просто марш, это был ответ на фашистскую агрессию, ответ тем, кто ставил под сомнение мужество и стойкость советского народа, само существование нашего Отечества. Наш регион принял десятки эвакуированных предприятий, дал фронту десятки тысяч боевых самолетов, легендарных штурмовиков ИЛ-2, огромное количество горючего, боеприпасов. Куйбышев стал символом нерушимого единства фронта и тыла, олицетворением той сплоченности, которая была и остается для нас наивысшей ценностью».

Глава региона подчеркнул: «Как в 1941-м, парад 2026 года снова проходит в назидание врагу и всему миру: Россия сильная, Россия победит! Украинский террористический режим практически каждый день пытается атаковать наши города и районы. Теперь уже самарцы показывают свою сплоченность и отвагу. Несмотря на угрозы противника, мы сохранили традицию проведения нашего исторического парада. На защите мира стоят участники специальной военной операции, герои нашего времени, каждый из них – настоящий образец мужества и доблести, верности и преданности Родине».

Среди тех, кто обеспечивает безопасность в Самарской области, отряд «БАРС-Крылья», созданный в соответствии с указом Президента России, Верховного Главнокомандующего Владимира Владимировича Путина. «24 часа в сутки военнослужащие отряда стоят на страже мирного неба над Самарской областью, оберегая покой наших граждан, - добавил Вячеслав Федорищев. - Свой вклад в будущую победу, как и в годы Великой Отечественной войны, обеспечивают и работники наших оборонных предприятий, труженики тыла».

Память о тех воинах, кто отдал жизнь, защищая Родину, присутствующие на площади почтили минутой молчания.

С особыми словами благодарности глава региона обратился к ветеранам: «От всего сердца благодарю за то, что вы здесь, с нами, этот парад посвящен вам, низкий поклон за все, что вы сделали для нашей Родины, за то, что подарили нам жизнь! Ваш ратный и трудовой подвиг будет жить в веках, он и сегодня вдохновляет на новые свершения во имя будущих поколений россиян. Память – это то, что объединяет нас всех, делает сильнее».

Командовал парадом начальник Самарского юридического института Федеральной службы исполнения наказаний Российской Федерации генерал-майор внутренней службы Дмитрий Панарин – внук участника Великой Отечественной войны Павла Марфина, Героя социалистического труда Советского Союза, награжденного двумя орденами Красной Звезды за проявленные героизм и мужество.

Принимал парад гвардии генерал-лейтенант Андрей Колотовкин, награжденный за время службы двумя орденами «За заслуги перед Отечеством», орденом Александра Невского, двумя орденами Мужества, сейчас председатель региональной общественной организации «Ветераны специальной военной операции Самарской области». Это дополнительно подчеркивает преемственность поколений защитников Отечества и символизм парада.

Знаменная группа вынесла Государственный флаг Российской Федерации, флаг Самарской области и Знамя Победы - официальную копию боевого полотнища 150-й стрелковой ордена Кутузова Идрицкой дивизии 79-го корпуса третьей ударной армии первого белорусского фронта, водруженного над Рейхстагом. Знамя Победы является государственной реликвией и официальным символом победы советского народа и его Вооруженных сил над фашистской Германией в Великой Отечественной войне.

По площади прошли взвод барабанщиков Самарского кадетского корпуса МВД России, парадные расчеты подразделений силовых структур, военных центров высших учебных заведений региона, Волжского казачьего войска, в рядах которого - участники СВО.

Музыкальное сопровождение обеспечил сводный оркестр Самарского гарнизона под управлением военного дирижера гвардии майора Вячеслава Ворушилова.

В этом году с учетом текущей обстановки парад прошел в сдержанном по масштабу, при этом торжественном и полноценном по содержанию формате. Учитывая важность и символическое значение памятного парада, губернатор лично взял на себя ответственность за решение о его проведении, согласовав его со всеми силовыми ведомствами. По поручению главы региона обеспечению всех необходимых мер безопасности было уделено повышенное внимание, как и обеспечению комфортных условий на зрительских местах для ветеранов.

Всего в параде приняли участие более 500 человек, в числе почетных гостей, зрителей – ветераны Великой Отечественной войны, участники СВО, члены их семей. Этот парад – важное событие и для миллионов тех, для кого память о Великой Отечественной войне и подвиге предков имеет личное значение.

Трансляция парада велась в прямом эфире на нескольких площадках - ресурсах ГТРК «Самара», медиагентства «САМАРА 450», телеканалов «Самара-ГИС», «ЛАДА-МЕДИА», а также в официальных пабликах правительства Самарской области.

Памятный парад состоялся в Самаре в 16-й раз, несмотря на сложности текущего периода.

Войсковой атаман Волжского войскового казачьего общества, ветеран боевых действий Константин Давитьян отметил историческую преемственность события: «Очень важно, что этот парад мы понимаем как семейный, потому что теперь уже дети, внуки участников Великой Отечественной войны идут в едином боевом строю и показывают эту замечательную военную выправку, тем самым передают огромный привет нашим ребятам, которые сейчас выполняют поставленную задачу в зоне СВО».

В числе зрителей парада был ветеран, участник Великой Отечественной войны, Почетный гражданин Самары Андрей Тонковидов. «Очень рад присутствовать на этом историческом параде. Надо, чтобы он проводился долгие годы, забывать нельзя. Мне в следующем году исполнится 100 лет, и будем отмечать годовщину Великой Победы. Я смотрю на молодежь – они продолжают славные боевые традиции, это характерная черта русского народа», - отметил он.

Генерал-лейтенант Андрей Колотовкин, председатель региональной общественной организации «Ветераны специальной военной операции Самарской области», подчеркнул историческую значимость парада: «Как офицер и командир я восхищаюсь мудростью, выдержкой и дальновидностью руководства Советским Союзом, которое в условиях строжайшей секретности, когда каждый штык, каждый танк, каждый самолет был так важен на фронте, когда враг стоял где-то в 80, а где-то, говорят, и в 30 км от Москвы, провело этот парад. И он имел политическое, моральное и психологическое значение, и в первую очередь показал, что наша страна не сломлена и готова к дальнейшей битве. Сегодня по нашей площади пройдут внуки и правнуки тех победителей. Мы готовились, провели две больших генеральных репетиции. Несмотря на сложности текущего периода, парад состоялся, с соблюдением усиленных мер безопасности и дисциплины. Потому что тот, кто забыл свое прошлое, не имеет будущего».

Олеся Брячнева, вдова участника СВО, поделилась, что парад для нее - это живая память: «В 1941 году наши прадеды, деды защищали нас, наше мирное небо от фашизма. Сейчас, когда началась СВО, мой супруг офицер так же ушел защищать нас. Для меня в первую очередь это связь поколений, это патриотизм. Мы сильная нация, победа будет всегда за нами, правда - за нами, как говорил мой супруг».

Фото: Иван Макеев