8 ноября в регионе без осадков, до +3°С

8 ноября в регионе облачно с прояснениями, ночью местами небольшие осадки преимущественно в виде мокрого снега, туман, днем без существенных осадков, в первую половину дня местами туман.

Ветер ночью неустойчивый 1-6 м/с, днем западный, юго-западный 4-9 м/с.

Температура воздуха ночью -1, -6°С, днем -2, +3°С.

В Самаре без осадков, ночью и утром местами туман.

Температура воздуха 8 ноября в Самаре ночью -1, -3°С, днем 0, +2°С. Местами гололедица.

Опасные метеорологические явления: не прогнозируются.

Неблагоприятные метеорологические явления: ночью и в первой половине дня местами ожидается туман, с ухудшением видимости 500 метров и менее