Региональные бренды представлены в Национальном центре «Россия»

«Универмаг» – проект Национального центра «Россия», где встречаются традиции и современность. Здесь любой желающий может прикоснуться к истории, погрузиться в мир удивительных ремесел, оценить товары лучших российских брендов и стать частью культурного наследия страны.



Данный проект объединяет традиции народных промыслов и современные российские товары. В пространстве универмага представлены косметика, сувениры, гастрономические изделия и аксессуары из различных субъектов страны, а также коллекция, посвященная символике Национального центра «Россия».



В «Универмаге» свою продукцию уже успешно реализуют бренды Самарской области. В их числе продукция комбината «Наши сласти», авторские украшения Татьяны Долговой, одежда и аксессуары от «Артель воскресение», а также косметика бренда «Evolut».



Поддержка локальных производителей и продвижение региональных товаров на федеральном уровне являются важными направлениями. Это способствует повышению узнаваемости брендов Самарской области и повышает туристический интерес к нашему региону.



Министерство туризма Самарской области приглашает локальных производителей принять участие и представить свою продукцию в «Универмаге». Условия участия и требования к представленным товарам в презентации по ссылке, сообщает пресс-служба министерства туризма Самарской области:

Фото: пресс-служба министерства туризма Самарской области