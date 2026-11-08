Россия в сентябре нарастила импорт американского маргарина в 41 раз

Россия в сентябре этого года нарастила импорт американского маргарина в 41 раз по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом - до рекордных 184,7 тысячи долларов, свидетельствуют данные таможни США, которые изучило РИА Новости.

Так, за сентябрь США экспортировали на российский рынок маргарина и спредов на 184,7 тысячи долларов - это максимальное значение как минимум с 2001 года (помесячные данные до 2001 года не публикуются).

В годовом выражении поставки выросли в 41 раз с 4,5 тысячи долларов в прошлом сентябре. В июле и августе текущего года их не было, а в июне они составляли 102,8 тысячи долларов.

Суммарно за январь-сентябрь Штаты экспортировали в Россию маргарина и спредов на 380,4 тысячи долларов после 30,2 тысячи за три квартала годом ранее.

Всего за сентябрь США экспортировали маргарина на мировой рынок на 39,3 миллиона долларов. Крупнейшими покупателями стали Канада с импортом на 11,8 миллиона долларов, Мексика (8,6 миллиона), Нидерланды (5,5 миллиона), Куба (1,9 миллиона) и Ирландия (1,2 миллиона долларов). Суммарные поставки за три квартала составили 305,8 миллиона долларов.