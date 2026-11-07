Дмитрий Нартов и Кирилл Пантелеев в стали призерами чемпионата мира по прыжкам на батуте

В Китае в Нанкине проходит чемпионат мира по прыжкам на батуте. В составе сборной России выступают спортсмены из Самарской области Дмитрий Нартов и Кирилл Пантелеев, воспитанники тренера Елены Дорофеевой.
В командном финале в индивидуальных прыжках мужская сборная России стала бронзовым призером чемпионата. В составе команды выступили Данила Касимов, Кирилл Козлов, Дмитрий Нартов и Кирилл Пантелеев.
Результаты финала:
Беларусь - 25
Китай - 23
Россия - 22
Фото: Федерация гимнастики России / минспорта СО