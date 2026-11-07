Дмитрий Нартов и Кирилл Пантелеев в стали призерами чемпионата мира по прыжкам на батуте

В Китае в Нанкине проходит чемпионат мира по прыжкам на батуте. В составе сборной России выступают спортсмены из Самарской области Дмитрий Нартов и Кирилл Пантелеев, воспитанники тренера Елены Дорофеевой.

В командном финале в индивидуальных прыжках мужская сборная России стала бронзовым призером чемпионата. В составе команды выступили Данила Касимов, Кирилл Козлов, Дмитрий Нартов и Кирилл Пантелеев.

Результаты финала:

Беларусь - 25

Китай - 23

Россия - 22

Фото: Федерация гимнастики России / минспорта СО