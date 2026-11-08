ВОЗ раскрыла подробности нового штамма коронавируса

На данный момент нет доказательств того, что штамм ковида PJ.2.1, распространяющийся в Северной Америке и Европе, вызывает другие симптомы или более тяжелое течение болезни. Это следует из сообщения Всемирной организации здравоохранения.

«На данный момент недостаточно доказательств, чтобы утверждать, что PJ.2.1 вызывает иные симптомы или более тяжелое течение заболевания по сравнению с другими циркулирующими вариантами SARS-CoV-2. PJ.2.1», — указано в сообщении, которое приводит РИА Новости. Отмечается, что новый штамм — разновидность вируса COVID-19, и он не является отдельным от коронавируса.

Российский офис ВОЗ ранее сообщил агентству, что риск распространения нового штамма коронавируса PJ.2.1 в мире увеличивается. Доктор медицинских наук Елена Малинникова сообщала о симптомах штамма PJ.2.1. По ее словам, он отличается от других разновидностей коронавируса сильными болями в горле и более длительным периодом слабости после болезни.