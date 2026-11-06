Клиники СамГМУ в пятый раз вошли в топ лучших государственных медучреждений Самарской области

Клиники Самарского государственного медицинского университета Минздрава России (СамГМУ) пятый год подряд входят в топ-10 лучших государственных медучреждений Самарской области по версии портала «ПроДокторов». https://award.prodoctorov.ru/awards/2026/samarskaya-oblast/lpus/ Всероссийская премия «ПроДокторов» основана на проверенных отзывах пациентов.

Кроме того, сразу три специалиста детского травматолого-ортопедического отделения Клиник СамГМУ вошли в тройку лучших врачей Самарской области в двух категориях - «детский ортопед» и «детский травматолог»: заведующий отделением Андрей Шмельков, Ольга Багдулина и Никита Лихолатов.

Помимо этого еще восемь сотрудников Клиник СамГМУ вошли в тройку лучших врачей Самарской области по своим специальностям:

-гепатолог – Анастасия Новикова (1 место);

-кистевой хирург – Никита Князев (1 место);

-гематолог – Сабина Черенова (1 место);

-гематолог – Елена Анисимова (3 место);

-кистевой хирург – Артемий Рубцов (3 место);

-ЛОР-хирург – Евгения Колдова (3 место);

-малоинвазивный хирург – Дмитрий Казаков (3 место);

-энодоскопист – Дмитрий Пастухов (3 место).

Победителей Гран-при премии «ПроДокторов» среди врачей и клиник страны объявят 21 ноября.

Клиники СамГМУ — федеральное многопрофильное медучреждение, современный лечебно-научно-образовательный комплекс, который состоит из стационара почти на 1 тыс. коек, консультативно-диагностического центра и целого ряда специализированных центров и отделений, в том числе уникальных для страны. В Клиниках оказывают медицинскую помощь в режиме 24/7 по 32 профилям, включая гематологию, травматологию и ортопедию, челюстно-лицевую хирургию, кардиологию, сердечно-сосудистую хирургию и многие другие. Здесь разрабатывают и внедряют новейшие медицинские технологии, а также апробируют инновационные разработки СамГМУ для дальнейшего масштабирования в регионе и стране.

Фото предоставлено пресс-службой СамГМУ