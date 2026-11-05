Самарский врач - о прививках в период беременности и заботе о двоих

Врач акушер-гинеколог высшей квалификационной категории консультативной поликлиники Перинатального центра Самарской областной клинической больницы им. В.Д. Середавина Галина Моргачева:



"Почему беременным нужны прививки?

Во время ожидания малыша иммунная система женщины работает иначе: она немного «снижает обороты», чтобы не отторгнуть плод. Из-за этого организм становится более уязвимым. Обычный грипп у беременной женщины может протекать гораздо тяжелее, с высоким риском осложнений для дыхательной и сердечно-сосудистой систем, а также для самого ребенка.



Защита «два в одном»

Когда мама делает прививку от гриппа, ее организм вырабатывает антитела. Эти антитела проникают через плаценту к малышу. Ребенок будет защищен от гриппа в первые 6 месяцев жизни — именно в тот период, когда ему самому ставить прививку еще рано. Вы буквально становитесь щитом для своего крохи.



Беременных прививают начиная со II триместра. Лучшее время — осень, сентябрь–ноябрь, до подъёма заболеваемости.



Когда прививку стоит отложить?

острое заболевание или повышенная температура — прививаемся через 2–4 недели после выздоровления

обострение хронического заболевания

тяжёлая аллергия на компоненты вакцины в прошлом.

Именно поэтому перед прививкой вас обязательно осмотрит врач.



Запишитесь к своему акушеру-гинекологу — вопрос вакцинации можно решить на ближайшем приёме. Не откладывайте до декабря. Лучшее время — сейчас".