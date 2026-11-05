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Самарский врач - о прививках в период беременности и заботе о двоих
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Самарский врач - о прививках в период беременности и заботе о двоих

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Врач акушер-гинеколог Перинатального центра СОКБ им. В.Д. Середавина Галина Моргачева: "Беременных прививают начиная со II триместра."

Врач акушер-гинеколог высшей квалификационной категории консультативной поликлиники Перинатального центра Самарской областной клинической больницы им. В.Д. Середавина Галина Моргачева:

"Почему беременным нужны прививки?
Во время ожидания малыша иммунная система женщины работает иначе: она немного «снижает обороты», чтобы не отторгнуть плод. Из-за этого организм становится более уязвимым. Обычный грипп у беременной женщины может протекать гораздо тяжелее, с высоким риском осложнений для дыхательной и сердечно-сосудистой систем, а также для самого ребенка.

 Защита «два в одном»
Когда мама делает прививку от гриппа, ее организм вырабатывает антитела. Эти антитела проникают через плаценту к малышу. Ребенок будет защищен от гриппа в первые 6 месяцев жизни — именно в тот период, когда ему самому ставить прививку еще рано. Вы буквально становитесь щитом для своего крохи.

Беременных прививают начиная со II триместра. Лучшее время — осень, сентябрь–ноябрь, до подъёма заболеваемости.

Когда прививку стоит отложить?
острое заболевание или повышенная температура — прививаемся через 2–4 недели после выздоровления
 обострение хронического заболевания
 тяжёлая аллергия на компоненты вакцины в прошлом.
Именно поэтому перед прививкой вас обязательно осмотрит врач.

Запишитесь к своему акушеру-гинекологу — вопрос вакцинации можно решить на ближайшем приёме. Не откладывайте до декабря. Лучшее время — сейчас".

Теги: Медицина Самара

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