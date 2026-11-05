6 ноября в регионе днем мокрый снег, до  +4°С

6 ноября в регионе облачно, ночью небольшой, местами умеренный снег, мокрый снег, по востоку области сильный снег, метель, днем небольшой, местами умеренный снег, мокрый снег.
Ветер ночью северо-западный, местами порывы 15-20 м/с, днем юго-западный 7-12 м/с.
Температура воздуха ночью -1, -6°С, днем -1, +4°С.
Температура воздуха 6 ноября в Самаре ночью -1, -3°С, днем +1, +3°С. Местами снежный накат, заносы, налипание мокрого снега.
Опасные метеорологические явления: не прогнозируются.
Неблагоприятные метеорологические явления: сильный снег, метель, порывы ветра 15-20 м/с, на дорогах местами снежный накат, заносы, налипание мокрого снега.