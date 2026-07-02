Короткое замыкание электропроводки в холодильнике привело к пожару  в многоквартирном доме в Самаре

29 июня в Кировском районе Самары произошел пожар в многоквартирном доме на 16 этаже.
Дома никого не было, а характерный запах дыма почувствовали соседи и вызвали пожарны, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Самарской области.
Объятые пламенем холодильник и домашние вещи на кухне однокомнатной квартиры были оперативно потушены пожарно-спасательными подразделениями на площади 6 квадратных метров.
Эвакуация жителей соседних квартир не потребовалась.
Предварительно причиной пожара стал аварийный режим работы электрооборудования (холодильника).
МЧС России напоминает правила эксплуатации холодильника:
покупай технику проверенных производителей;
перед тем, как включить прибор, проверь качество розетки;
следи за состоянием электропроводки;
эксплуатируй согласно инструкции изготовителя;
следи за чистотой задней стенки;
доверяй ремонт и обслуживание профессионалам.
Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Самарской области