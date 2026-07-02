Короткое замыкание электропроводки в холодильнике привело к пожару  в многоквартирном доме в Самаре

29 июня в Кировском районе Самары произошел пожар в многоквартирном доме на 16 этаже.

Дома никого не было, а характерный запах дыма почувствовали соседи и вызвали пожарны, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Самарской области.

Объятые пламенем холодильник и домашние вещи на кухне однокомнатной квартиры были оперативно потушены пожарно-спасательными подразделениями на площади 6 квадратных метров.

Эвакуация жителей соседних квартир не потребовалась.

Предварительно причиной пожара стал аварийный режим работы электрооборудования (холодильника).

МЧС России напоминает правила эксплуатации холодильника:

покупай технику проверенных производителей;

перед тем, как включить прибор, проверь качество розетки;

следи за состоянием электропроводки;

эксплуатируй согласно инструкции изготовителя;

следи за чистотой задней стенки;

доверяй ремонт и обслуживание профессионалам.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Самарской области