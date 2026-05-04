МЧС СО: об оперативной обстановке в регионе за неделю

С 27 апреля по 4 мая в Самарской области произошло 113 техногенных пожаров. Погибли шесть человек.

Наибольшее количество пожаров произошло в городских округах Самара – 29 и Тольятти – 13, муниципальных районах Красноярский – 12, Волжский – 8 и Ставропольский – 6 пожаров.

Пожары с гибелью произошли в городских округах Самара, Тольятти, Чапаевск, Жигулевск, Сызрань и в муниципальном районе Волжский.

Природные пожары

Ликвидированы 29 пожаров на общей площади менее 1 гектара, произошедшие в результате неконтролируемого пала сухой травы.