Сегодня в Самаре стартовала бесплатная социальная акция «Чистая вода»,

Акция пройдет в регионе с 4 по 6 мая 2026 г.

Перед открытием дачного сезона с 4 по 6 мая 2026 года испытательная лаборатория регионального центра Росстандарта (ФБУ «Самарский ЦСМ») БЕСПЛАТНО проводит экспресс-анализ воды на жесткость и pH. Акция «Чистая вода» стала традиционной и особенно понравилась самарским дачникам.

Прием воды на анализ будет осуществляться с 9.00 до 12.00 и с 13.00 до 15.00. Напомним главные правила для отбора воды на анализ. Для того, чтобы проверить воду из природного источника, необходимо налить в чистую емкость (желательно стекло) не менее 1 литра воды и принести его в лабораторию. Даже два показателя дадут представления о том, что же мы пьем...

Испытательная лаборатория ФБУ «Самарский ЦСМ» аккредитована на проведение исследований воды, включая водопроводную и из природных источников, а также дистиллированную и пр. Лаборатория расположена по адресу г. Самара, ул. Воронежская 202

По мнению специалистов испытательной лаборатории, перед началом дачного сезона необходимо обязательно проверить питьевую воду хотя бы по двум показателям, а если понадобится – то можно заказать и более полный анализ. Это дает возможность самарцам просчитать риски использования различного оборудования для водоснабжения и всерьез задуматься о своем здоровье.

ФБУ «Самарский ЦСМ»