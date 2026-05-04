Сегодня в Самаре стартовала бесплатная социальная акция «Чистая вода»,

Я нашел ошибку
Главные новости:
Конкурс проводится по направлению «Здравоохранение» среди врачей и средних медицинских работников медицинских организаций Самарской области.
В Самарской области наградили победителей конкурса «Профессионал года»
В Самарской области подвели итоги регионального этапа Всероссийского конкурса «Земский почтальон – 2026».
Марина Куклева представит регион в финале Всероссийского конкурса «Земский почтальон - 2026»
4 мая в 11:50 сотрудники полиции работали на месте ДТП в Елховском районе. 
В Елховском районе Газель врезалась в стоящий МАЗ: водитель погиб
В преддверии Дня Победы Самарская Губернская Дума стала местом диалога, соединившего прошлое, настоящее и будущее России.
В Самарской Губдуме ветеран СВО Владислав Яковлев поделился с молодежью бесценным опытом защиты Отечества
Подведены итоги первого в сезоне хакатона проекта «Цифровой Прорыв» Президентской платформы «Россия – страна возможностей», реализуемого совместно с Национальным центром космических компетенций в рамках Российской космической недели.
Участники из Самарской области - в числе призеров хакатона «Цифровой Прорыв»
В Самарской области прошел финал Самарской областной молодёжной научно‑познавательной игры «УМНИКИ» – 2026
В регионе  определили победителей областной молодежной игры «УМНИКИ» – 2026
Самарское художественное училище имени К.С. Петрова-Водкина получило современное оборудование благодаря участию в национальном проекте «Семья».
В Самарском художественном училище появилось новое современное оборудование
В рамках акции «Сад памяти» в Жигулевске  на территории городского парка военной техники высадили молодые саженцы каштана.
Полицейские и общественниками региона приняли участие во Всероссийской акции «Сад памяти»
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 74.8
-0.08
EUR 88.64
0.86
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
30 елей и 60 каштанов высадили в самарском парке Победы накануне 9 Мая
Михаил Перепелкин расскажет о Ярославе Гашеке в «ЗИМ Галерее»
В Самарском зоопарке тематический день будет посвящен хамелеону
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Май 2026
ПнВтСрЧтПтСбВс
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
  • Персональные данные
Всё в Дом Дороги ЖКХ Экология

Сегодня в Самаре стартовала бесплатная социальная акция «Чистая вода»

260
Сегодня в Самаре стартовала бесплатная социальная акция «Чистая вода»,

Акция пройдет в регионе с 4 по 6 мая 2026 г.

Перед открытием дачного сезона с 4 по 6 мая 2026 года испытательная лаборатория регионального центра Росстандарта (ФБУ «Самарский ЦСМ») БЕСПЛАТНО проводит экспресс-анализ воды на жесткость и pH. Акция «Чистая вода» стала традиционной и особенно понравилась самарским дачникам.

Прием воды на анализ будет осуществляться с 9.00 до 12.00 и с 13.00 до 15.00. Напомним главные правила для отбора воды на анализ. Для того, чтобы проверить воду из природного источника, необходимо налить в чистую емкость (желательно стекло) не менее 1 литра воды и принести его в лабораторию. Даже два показателя дадут представления о том, что же мы пьем...

Испытательная лаборатория ФБУ «Самарский ЦСМ» аккредитована на проведение исследований воды, включая водопроводную и из природных источников, а также дистиллированную и пр. Лаборатория расположена по адресу г. Самара, ул. Воронежская 202

По мнению специалистов испытательной лаборатории, перед началом дачного сезона необходимо обязательно проверить питьевую воду хотя бы по двум показателям, а если понадобится – то можно заказать и более полный анализ. Это дает возможность самарцам просчитать риски использования различного оборудования для водоснабжения и всерьез задуматься о своем здоровье.

ФБУ «Самарский ЦСМ»

Теги: Акценты В центре внимания

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
В Госдуме напомнили о важных законодательных изменениях в мае
04 мая 2026, 13:56
В Госдуме напомнили о важных законодательных изменениях в мае
В мае 2026 года вступают в силу десятки новых законов. Среди них много действительно важных и полезных для граждан изменений. Общество
222
В среду, 29 апреля, губернатор Вячеслав Федорищев провел заседание комиссии Государственного Совета РФ по направлению «Промышленность» с участием Министра промышленности и торговли Российской Федерации Антона Алиханова, председателя Комитета Государственн
29 апреля 2026, 19:35
Вячеслав Федорищев провел заседание комиссии Госсовета по промышленности
В среду, 29 апреля, губернатор Вячеслав Федорищев провел заседание комиссии Государственного Совета РФ по направлению «Промышленность» с участием Министра... Политика
1347
Во вторник, 28 апреля, губернатор Вячеслав Федорищев провел встречу с победителями и участниками проектов благотворительного фонда «Система» из Самарской области.
28 апреля 2026, 19:29
Вячеслав Федорищев встретился с победителями и участниками проектов благотворительного фонда «Система»
Во вторник, 28 апреля, губернатор Вячеслав Федорищев провел встречу с победителями и участниками проектов благотворительного фонда «Система» из Самарской... Политика
1840

  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
В Госдуме напомнили о важных законодательных изменениях в мае
4 мая 2026  13:56
В Госдуме напомнили о важных законодательных изменениях в мае
219
Сегодня в Самаре стартовала бесплатная социальная акция «Чистая вода»,
4 мая 2026  11:09
Сегодня в Самаре стартовала бесплатная социальная акция «Чистая вода»
258
Праздничный электропоезд «Песни Победы» отправится из Самары 7 мая
4 мая 2026  09:31
Праздничный электропоезд «Песни Победы» отправится из Самары 7 мая
237
В Самаре 4 мая открывается для посетителей Ботанический сад
3 мая 2026  12:24
В Самаре 4 мая открывается для посетителей Ботанический сад
815
За апрельскую уборку из Самары вывезли более 20 тысяч кубометров мусора
2 мая 2026  12:39
За апрельскую уборку из Самары вывезли более 20 тысяч кубометров мусора
884
Весь список