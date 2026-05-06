Самарцы собираются потратить на товары для отдыха в среднем 31 000 рублей

Аналитики Авито узнали у жителей Самары, какой отдых они выбирают и что покупают для путешествий. Выяснилось, что опрошенные в основном предпочитают пляжный и загородный отдых. Потратить на подготовку респонденты в среднем собираются 31 000 рублей.

8 из 10 жителей Самары планируют отправиться в отпуск ближайшие полгода. Из них 31% уже все спланировали — в основном это молодежь 18-24 лет. Чаще всего опрошенные предпочитают пляжный отдых у моря или другого водоема (61%) и загородный, на даче или в арендованном доме (43%).

Пляжный отдых в основном выбирают женщины, а загородный — мужчины. Также женщины чаще делают выбор в пользу городских путешествий с экскурсиями (40%), а мужчины — в пользу активного отдыха по типу походов, рыбалки и выездов в горы (28%). Этот вариант также нравится молодежи 18-24 лет (34%).

К отпуску опрошенные в основном покупают одежду — например, купальники, шорты, платья (49%). Также в дорогу часто берут новую обувь (48%). Далее из покупок идут косметика для или от загара (41%), аптечные средства (40%) и средства для защиты от солнца и от насекомых (38%).

Сколько тратят и где покупают

Потратить на товары для летнего отдыха в этом году жители Самары в среднем планируют 31 000 рублей. Однако 6% хотели бы уложиться в 5 000 рублей, 42% — в сумму от 5 000 до 10 000 рублей, 19% — от 15 000 до 30 000 рублей. Еще 18% готовы потратить от 30 000 до 60 000 и 14% — еще больше.

При этом 48% опрошенных спешат воспользоваться скидками при покупке таких товаров, когда они есть. А еще 34% и вовсе специально ждут распродаж и акций. Покупают такие товары чаще всего на онлайн-платформах (42%).

На чем не хотят экономить

При этом в отпуске большинство не готовы экономить на еде и напитках (51%), впечатлениях — например, экскурсиях и развлечениях (27%), и спонтанных радостях (21%).

Женщины чаще не хотели бы экономить на косметике (24%), мужчины — на туристическом снаряжении (14%) и гаджетах и технике (12%). Но есть и те, кто старается экономить на всем (17%).