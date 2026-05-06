В Самарском регионе полицейские пресекли деятельность наркодилера
В России могут ввести заградительную пошлину на мебель из-за рубежа
Самарцы собираются потратить на товары для отдыха в среднем 31 000 рублей
В Промышленном районе областного центра водитель упал на проезжую часть с электросамоката
В Ставропольском районе в ДТП пострадали водители 62 и 72 лет
В Самарской области два пожара остановили на подступах к лесному фонду
В Челно-Вершинском районе горела сухая трава на площади 300 квадратных метров
6 мая Самара встретит «Огонь памяти» накануне Дня Победы
Самарский зоопарк приглашает всех на интересную экскурсию 8 и 9 мая в 13.00 "Животные - участники войны"
«Диалоги с героями»: в «Южном городе» прошла патриотическая встреча с героями нашего времени
Самарский зоопарк проведет тематический день, посвященный африканскому льву
Самарцы собираются потратить на товары для отдыха в среднем 31 000 рублей

Аналитики Авито узнали у жителей Самары, какой отдых они выбирают и что покупают для путешествий. Выяснилось, что опрошенные в основном предпочитают пляжный и загородный отдых. Потратить на подготовку респонденты в среднем собираются 31 000 рублей. 

8 из 10 жителей Самары планируют отправиться в отпуск ближайшие полгода. Из них 31% уже все спланировали — в основном это молодежь 18-24 лет. Чаще всего опрошенные предпочитают пляжный отдых у моря или другого водоема (61%) и загородный, на даче или в арендованном доме (43%). 

Пляжный отдых в основном выбирают женщины, а загородный — мужчины. Также женщины чаще делают выбор в пользу городских путешествий с экскурсиями (40%), а мужчины — в пользу активного отдыха по типу походов, рыбалки и выездов в горы (28%). Этот вариант также нравится молодежи 18-24 лет (34%).

К отпуску опрошенные в основном покупают одежду — например, купальники, шорты, платья (49%). Также в дорогу часто берут новую обувь (48%). Далее из покупок идут косметика для или от загара (41%), аптечные средства (40%) и средства для защиты от солнца и от насекомых (38%). 

Сколько тратят и где покупают

Потратить на товары для летнего отдыха в этом году жители Самары в среднем планируют 31 000 рублей. Однако 6% хотели бы уложиться в 5 000 рублей, 42% — в сумму от 5 000 до 10 000 рублей, 19% — от 15 000 до 30 000 рублей. Еще 18% готовы потратить от 30 000 до 60 000 и 14% — еще больше. 

При этом 48% опрошенных спешат воспользоваться скидками при покупке таких товаров, когда они есть. А еще 34% и вовсе специально ждут распродаж и акций. Покупают такие товары чаще всего на онлайн-платформах (42%). 

На чем не хотят экономить

При этом в отпуске большинство не готовы экономить на еде и напитках (51%), впечатлениях — например, экскурсиях и развлечениях (27%), и спонтанных радостях (21%). 

Женщины чаще не хотели бы экономить на косметике (24%), мужчины — на туристическом снаряжении (14%) и гаджетах и технике (12%). Но есть и те, кто старается экономить на всем (17%).

 

День Победы — главный праздник для 79% самарцев
Общественные акции, посвященные Великой Победе, по-прежнему находят горячий отклик. «Георгиевскую ленточку» одобряют 89% граждан (положительно относятся 63%,... Общество
Средний бюджет самарцев на переезд — 21 500 рублей
Любопытно, что женщины смену места жительства воспринимают заметно позитивнее (46% против 37% у мужчин), а мужчины чаще относятся к переезду как к тягостной, но... Общество
67% самарцев уверены, что автоматизация поможет им работать эффективнее
Сумма факторов, влияющих на эффективность и качество работы, по мнению самих опрошенных, включает в себя как технологические процессы, так и межличностное... Общество
В центре Самары 8 и 9 мая ограничат движение транспорта
Все «Львята» - уже в Самаре!
9 мая в областной столице состоится Парад Победы. В этом году по площади Куйбышева пройдет только пешая колонна военнослужащих, Волжских казаков, сотрудников правоохранительных органов и студентов военных кафедр.
В регионе пройдут торжественные мероприятия в честь 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне
Губернатор Вячеслав Федорищев провел встречу с Героями Социалистического Труда, ветеранами и представителями трудовых династий Самарской области. Мероприятие, приуроченное к Празднику Весны и Труда, прошло в Самарском академическом театре оперы и балета и
Вячеслав Федорищев встретился с Героями Социалистического Труда, ветеранами и представителями трудовых династий
Самарцев предупреждают о возможном ограничении мобильного интернета 9 мая
Самарцев предупреждают о возможном ограничении мобильного интернета 9 мая
