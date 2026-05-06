Энергетики благоустроили памятник воинам в селе Александровка Самарской области

Активисты совета молодежи Жигулевского производственного отделения филиала «Россети Волга» – «Самарские распределительные сети» благоустроили Памятник воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, в сельском поселении Александровка Самарской области.

Энергетики выполнили небольшой ремонт трещин, покрасили ограждение, убрали территорию от мусора и сухой травы.

Сотрудники филиала выполняют благоустройство памятника на постоянной основе. В прошлом году, к 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов, был выполнен капитальный ремонт обелиска.

Патриотические акции проводятся в филиале ежегодно. Энергетики активно поддерживают проекты, направленные на сохранение исторической памяти о великом подвиге советского народа.