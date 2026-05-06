В центре Самары 8 и 9 мая ограничат движение транспорта
В центре Самары 8 и 9 мая ограничат движение транспорта
Самарский зоопарк приглашает всех на интересную экскурсию 8 и 9 мая в 13.00 "Животные - участники войны"
«Диалоги с героями»: в «Южном городе» прошла патриотическая встреча с героями нашего времени
Самарский зоопарк проведет тематический день, посвященный африканскому льву
В центре Самары 8 и 9 мая ограничат движение транспорта

Движение транспорта временно ограничат в центре Самары в связи с подготовкой и проведением мероприятий Дня Победы. Для обеспечения безопасности дорожного движения во время празднования 81–й годовщины Победы в Великой Отечественной войне и накануне в историческом центре Самары временно ограничат движение транспорта, включая средства индивидуальной мобильности.

Будут перекрыты следующие участки улично-дорожной сети:

- с 20:00 8 мая до 14:00 9 мая – по ул. Галактионовской от ул. Льва Толстого до ул. Ульяновской, по ул. Молодогвардейской от ул. Льва Толстого до ул. Ульяновской, по ул. Чапаевской от ул. Красноармейской до ул. Вилоновской, по ул. Фрунзе от ул. Красноармейской до ул. Вилоновской, по ул. Красноармейской от ул. Самарской до ул. Фрунзе, по ул. Шостаковича от ул. Чапаевской до ул. Фрунзе, по ул. Вилоновской от ул. Галактионовской до ул. Фрунзе;

- с 15:00 до 23:59 9 мая – по ул. Льва Толстого от ул. Алексея Толстого до ул. Максима Горького, по ул. Красноармейской от ул. Куйбышева до ул. Максима Горького, по ул. Вилоновской от ул. Куйбышева до ул. Максима Горького, по ул. Максима Горького от ул. Некрасовской до ул. Вилоновской.

Действие ограничений не распространяется на спецмашины полиции, скорой помощи, пожарной охраны и машины с пропусками, утвержденными Главным Управлением МВД России по Самарской области.

Остановка и/или стоянка транспортных средств, включая средства индивидуальной мобильности, будет запрещена на следующих участках дорог:

- с 18:00 7 мая до 14:00 9 мая – по ул. Галактионовской от ул. Льва Толстого до ул. Ульяновской, по ул. Молодогвардейской от ул. Льва Толстого до ул. Ульяновской, по ул. Чапаевской от ул. Красноармейской до ул. Вилоновской, по ул. Фрунзе от ул. Красноармейской до ул. Вилоновской, по ул. Красноармейской от ул. Самарской до ул. Фрунзе, по ул. Шостаковича от ул. Чапаевской до ул. Фрунзе, по ул. Вилоновской от ул. Галактионовской до ул. Фрунзе;

- с 18:00 8 мая до 23:59 9 мая – по ул. Льва Толстого от ул. Алексея Толстого до ул. Максима Горького, по ул. Красноармейской от ул. Куйбышева до ул. Максима Горького, по ул. Вилоновской от ул. Куйбышева до ул. Максима Горького, по ул. Максима Горького от ул. Некрасовской до ул. Вилоновской, по ул. Куйбышева от ул. Льва Толстого до ул. Красноармейской.

Действие вышеуказанных запретов на временную остановку и парковку транспорта не распространяется на спецмашины оперативных служб, а также на общественный транспорт, который будет следовать по участку ул. Куйбышева, от ул. Льва Толстого до ул. Красноармейской.

Работа наземного пассажирского транспорта на период подготовки и проведения праздничных мероприятий будет скорректирована: с 15:00 до 23:59 9 мая не будут осуществляться перевозки по автобусному маршруту № 11 «Губернский рынок – Станция метро «Алабинская».

Также с 20:00 8 мая до 14:00 9 мая трамваи восьми маршрутов будут осуществлять перевозки по следующим схемам:

- трамвайный маршрут № 1 «Ул. Чапаевская – Автостанция «Аврора»: в прямом направлении – от ул. Красноармейской – по ул. Арцыбушевской – ул. Полевой – ул. Мичурина – ул. Клинической – ул. Чернореченской – ул. Тухачевского, далее поедут по своему маршруту; в обратном направлении – от остановки «Автостанция «Аврора» по своему маршруту через ул. Красноармейскую – до ул. Арцыбушевской;

- трамвайный маршрут № 3 «Ул. Чапаевская – Юнгородок»: в прямом направлении – от ул. Арцыбушевской – по ул. Красноармейской – ул. Урицкого – ул. Пензенской – ул. Дачной – ул. Тухачевского, далее по своему маршруту; в обратном направлении – от Юнгородка по своему маршруту через ул. Красноармейскую – до ул. Арцыбушевской;

- трамвайный маршрут № 5 «Ул. Чапаевская – Барбошина поляна – стадион «Самара Арена»: в прямом направлении – от Станции № 1 (ул. Тухачевского) – через ул. Дачную – ул. Пензенскую – ул. Урицкого – ул. Красноармейскую – ул. Арцыбушевскую, далее по своему маршруту до Постникова оврага (по временной схеме, в связи с проведением капитального ремонта трамвайной линии по ул. Ново-Садовой); в обратном направлении – от Постникова оврага – по своему маршруту до ул. Полевой, далее по ул. Мичурина – ул. Клинической – ул. Чернореченской – ул. Киевской – до ул. Тухачевского (Станция № 1);

- трамвайный маршрут № 15 «Ул. Тухачевского – ул. Чернореченская – ул. Чапаевская»: в прямом направлении – от ул. Тухачевского по своему маршруту до ул. Красноармейской; в обратном направлении – от ул. Красноармейской – через ул. Урицкого – ул. Дачную – ул. Пензенскую – до ул. Тухачевского;

- трамвайный маршрут № 16 «Ул. Тухачевского – Железнодорожный вокзал – ул. Чапаевская»: в прямом направлении – по своему маршруту до ул. Красноармейской; в обратном направлении – от ул. Красноармейской – через ул. Арцыбушевскую – ул. Полевую – ул. Мичурина – ул. Клиническую – ул. Чернореченскую – ул. Киевскую – до ул. Тухачевского;

- трамвайный маршрут № 20 «Ул. Фадеева – ул. Чапаевская»: в прямом направлении – от ул. Фадеева – ул. Ново-Вокзальная – ул. Ставропольская – ул. Антонова-Овсеенко – ул. Гаражная – 4-й проезд – ул. Ново-Садовая – пр. Ленина – ул. Полевая – ул. Арцыбушевская – ул. Красноармейская – далее по ул. Урицкого – ул. Пензенской – ул. Дачной – ул. Тухачевского (Станция № 1); в обратном направлении – ул. Тухачевского (Станция № 1) – ул. Киевская – ул. Чернореченская – ул. Клиническая – ул. Мичурина – ул. Полевая – проспект Ленина – ул. Ново-Садовая – 4-й проезд – ул. Гаражная – ул. Антонова-Овсеенко – ул. Ставропольская – ул. Ново-Вокзальная – до ул. Фадеева;

- трамвайный маршрут № 20к «Ул. Фадеева – ул. Чапаевская»: в прямом направлении – от ул. Фадеева – ул. Ново-Вокзальная – ул. Ставропольская – ул. Антова-Овсеенко – ул. Гаражная – 4-й проезд – ул. Ново-Садовая – пр. Ленина – ул. Полевая – ул. Арцыбушевская – ул. Красноармейская – далее по ул. Урицкого – ул. Пензенской – ул. Дачной – ул. Тухачевского (Станция № 1); в обратном направлении – ул. Тухачевского (Станция № 1) – ул. Киевская – ул. Чернореченская – ул. Клиническая – ул. Мичурина – ул. Полевая – проспект Ленина – ул. Ново-Садовая – 4-й проезд – ул. Гаражная – ул. Антонова-Овсеенко – ул. Ставропольская – ул. Ново-Вокзальная – до ул. Фадеева;

- трамвайный маршрут № 22 «15-й микрорайон – Ул. Чапаевская»: в прямом направлении – от остановки «15-й микрорайон» – ул. Ташкентская – ул. Ново-Садовая – ул. Ново-Вокзальная – ул. Ставропольская – ул. Антонова-Овсеенко – ул. Гаражная – 4-й проезд – ул. Ново-Садовая – пр. Ленина – ул. Полевая – далее через ул. Мичурина – ул. Клиническая – ул. Чернореченская – ул. Киевская/ул. Тухачевского (Станция № 1); в обратном направлении – ул. Тухачевского (Станция № 1) / ул. Киевской – ул. Дачная – ул. Пензенская – ул. Урицкого – ул. Красноармейская – ул. Арцыбушевская – ул. Полевая – проспект Ленина – ул. Ново-Садовая – 4-й проезд – ул. Гаражная, ул. Антонова-Овсеенко – ул. Ставропольская – ул. Ново-Вокзальная – ул. Ново-Садовая – ул. Ташкентская – до остановки «15-й микрорайон».

Изменятся трассы следования и у автобусов, работающих на маршрутах №№ 3, 24, 34, 37, 90, 91, 226.

9 мая в областной столице состоится Парад Победы. В этом году по площади Куйбышева пройдет только пешая колонна военнослужащих, Волжских казаков, сотрудников правоохранительных органов и студентов военных кафедр.
