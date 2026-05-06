6 мая Самара встретит «Огонь памяти» накануне Дня Победы

В преддверии Дня Победы представители регионального отделения Народного фронта доставят в областную столицу капсулу с частицей Вечного огня, зажженного у Могилы Неизвестного Солдата в Москве.

Капсулу с частицей Вечного огня встретят 6 мая на Железнодорожном вокзале. Затем 8 мая Огонь памяти торжественно зажгут у Стены памяти погибших в годы Великой Отечественной войны жителей в поселке 113 км в Куйбышевском районе.

Отметим, что 7 мая Огонь памяти будет также зажжен у Мемориала в честь 40-летия Победы в Великой Отечественной Войне в Тольятти.