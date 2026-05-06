В Самарской области два пожара остановили на подступах к лесному фонду

В Самарской области 4 и 5 мая лесопожарные службы и спасатели ликвидировали два возгорания сухой травы рядом с лесным фондом. Оба пожара удалось остановить до перехода огня в лес.

Первый случай произошёл вечером 4 мая у границы Бор-Игарского участкового лесничества в Клявлинском районе. Сухая трава и молодая поросль загорелись в 15 метрах от леса, однако огонь сдержала минерализованная полоса. Площадь возгорания составила около 6 гектаров.

Второй пожар зафиксировали 5 мая у станции Бичевная в Шигонском районе, где горели камыш и трава вдоль железной дороги. По предварительным данным, причиной могла стать искра от проходящего поезда. Огонь ликвидировали примерно за два часа, в тушении участвовали силы МЧС и лесопожарных служб.

В минприроды региона отметили, что профилактические меры и подготовленные защитные полосы позволили не допустить перехода огня в лесной фонд, пишет Самара-МК.