В Ставропольском районе в ДТП пострадали водители 62 и 72 лет

5 мая на территории Самарской области зарегистрировано 2 дорожно-транспортных происшествия, в которых пострадали 3 человека.

В Ставропольском районе в ДТП пострадали водители. Из материалов, собранных сотрудниками Госавтоинспекции, следует: 05.05.2026 года в 17:10 в районе 6,65 км автодороги «Тольятти – Хрящевка» 62-летний мужчина, управляя автомобилем Mitsubishi, при совершении разворота (в месте, где это запрещено), не предоставил преимущество в движении автомобилю Lada Granta под управлением 72-летней женщины, которая двигалась в попутном направлении со стороны Тольятти в направлении села Выселки. С места ДТП водители доставлены в больницу, после обследования врачами им рекомендовано амбулаторное лечение. В действиях мужчины – водителя полицейскими зафиксированы правонарушения, ответственность за которые предусмотрена ч. 3 ст. 12.14 КоАП РФ, ч. 2 ст. 12.16 КоАП РФ, ч.1 ст. 12.24 КоАП РФ.