8 мая Самарский литературно-мемориальный музей имени М. Горького приглашает жителей и гостей города на мероприятия, посвященные 81-й годовщине со Дня Победы в Великой Отечественной войне.
День открытых дверей «Школы муниципального депутата» прошёл на базе Университета «МИР» при поддержке партпроекта «Предпринимательство» в Самарской области.
В Самарской области продолжается акция «Стена памяти» – один из форматов Общероссийского общественного гражданско-патриотического движения «Бессмертный полк России».
По информации Приволжского УГМС объявлен желтый уровень опасности. В период с 7 по 10 мая 2026 местами в Самарской области ожидается высокая пожарная опасность лесов 4 класс.
Ко Дню радио Билайн собрал привычные слова, которые для профессионалов имеют другое значение.
Крановщика судят за гибель рабочего на стройке в центре Самары
Футбольные муралы в Самаре засияют яркими красками
Пробег, посвященный 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, состоялся в Челно-Вершинском районе
Участники второго потока программы «Школы героев» защищают свои проекты

193
Участники второго потока региональной программы «Школа героев» защищают свои проекты перед аттестационной комиссией. Защита проектов продлится три дня.

Образовательная программа «Школа героев» для участников специальной военной операции была запущена в регионе в 2024 году по инициативе губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева по аналогии с президентской программой «Время героев». Самарская область стала пилотным регионом, проект реализовали министерство труда, занятости и миграционной политики Самарской области и АНОО ДПО «Таволга».

Первый поток обучения выпустился в прошлом году. Для второго потока образовательная программа была существенно расширена и дополнена.

«Школа героев» — это уникальная мера поддержки для участников специальной военной операции, — отметила министр труда, занятости и миграционной политики Самарской области Ольга Фурсова. – Так как для Самарской области это уже второй поток, мы смогли усовершенствовать программу, стало больше модулей, которые помогают представлять свои проекты, продвигать их».

Важной частью обучения стала разработка социально значимого проекта совместно с наставником из числа руководителей органов власти и предприятий, депутатов.

«Это было принципиально для программы, чтобы у ребят, которые обучаются, были наставники. Наставники именно из региональных, из муниципальных органов власти, те, кто может передать свой управленческий опыт, — подчеркнул заместитель председателя Правительства Самарской области, наставник участника «Школы героев» Вячеслав Романов. — При этом обучение было взаимным, наставники тоже многое почерпнули из совместной работы. При разработке проекта участники глубоко погрузились в конкретные проблемы и нашли их практическое решение».

Участники второго потока нередко во время работы над проектом находили помощь и поддержку у своих предшественников – участников первого потока «Школы героев». Так, например, наставником Евгения Озерова стал глава Волжского района Александр Шарков, участник СВО и выпускник первого потока «Школы героев».

«Мой проект посвящен комплексному развитию поселка Рощинский, — рассказал Евгений Озеров. — Здесь живут военнослужащие и их семьи, думаю, наш долг создать здесь достойные условия, обновить инфраструктуру. Уже ведется работа по объектам образования, в планах — спортивные детские площадки, дорожное покрытие, освещение».

Проекты участников касаются совершенно разных тем: обеспечение кадрами, экология, благоустройство, меры поддержки для участников СВО и членов их семей, патриотическое воспитание и другие. После завершения обучения участники второго потока продолжат работу над реализацией своих проектов.

Фото - АНОО ДПО «Таволга».

