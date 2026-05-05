Я нашел ошибку
Главные новости:
6 мая в 11:00 в Самарской областной универсальной научной библиотеке пройдёт традиционная встреча с юными читателями в преддверии празднования Дня Победы.
«Читаем детям о Великой Отечественной войне» в СОУНБ 
6 мая под аккомпанемент Академического симфонического оркестра Самарской филармонии Сергей Зыков исполнит популярные и любимые многими поколениями песни.
В Самарской филармонии музыкально-литературная программа «Письмо с фронта»
Сразу два возгорания на сопредельных с лесом территориях ликвидировали 4 и 5 мая самарские лесоводы и пожарные службы. Ни в одном из случаев огонь не перешел в лесной фонд.
Лесопожарные службы региона за сутки остановили два ландшафтных пожара
6 мая Самара встретит международную патриотическую акцию «Огонь памяти».
Самара встретит «Огонь памяти» накануне Дня Победы
Губернатор Вячеслав Федорищев провел встречу с Героями Социалистического Труда, ветеранами и представителями трудовых династий Самарской области. Мероприятие, приуроченное к Празднику Весны и Труда, прошло в Самарском академическом театре оперы и балета и
Вячеслав Федорищев встретился с Героями Социалистического Труда, ветеранами и представителями трудовых династий
В УФСИН России по Самарской области дан старт Чемпионату по многоборью кинологов среди учреждений уголовно-исполнительной системы региона.
В УФСИН СО стартовал Чемпионат по многоборью кинологов 
В образовательном центре «Южный город» состоялась встреча с героями нашего времени. Гостями учащихся 7–8 классов стали участники специальной военной операции.
«Диалоги с героями»: в «Южном городе» прошла патриотическая встреча с героями нашего времени
В преддверии Дня Победы в рамках Всероссийской акции «Стена Памяти» в минздраве СО открыт специальный стенд, на котором изображены портреты ветеранов Великой Отечественной войны – членов семей и родственников сотрудников ведомства.
Коллектив регионального минздрава присоединился к акции "Стена памяти"
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 75.44
0.64
EUR 88.27
-0.37
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
«Диалоги с героями»: в «Южном городе» прошла патриотическая встреча с героями нашего времени
Самарский зоопарк проведет тематический день, посвященный африканскому льву
Лекция Вячеслава Вербового в Музее Эльдара Рязанова пройдет 9 мая
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Май 2026
ПнВтСрЧтПтСбВс
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

«Диалоги с героями»: в «Южном городе» прошла патриотическая встреча с героями нашего времени

190
В образовательном центре «Южный город» состоялась встреча с героями нашего времени. Гостями учащихся 7–8 классов стали участники специальной военной операции.

В образовательном центре «Южный город» состоялась встреча с героями нашего времени. Гостями учащихся 7–8 классов стали участники специальной военной операции — ветераны, прошедшие региональную программу «Школа героев» (реализуется по инициативе губернатора Вячеслава Федорищева в продолжение президентской «Время героев»), члены Ассоциации ветеранов СВО Самарской области.
В их числе - Максим Меделяев.
«Мы поговорим о патриотизме, о преданности Отечеству. Конечно, затронем тему боевых действий и специальной военной операции, но главный упор — на ценностях, которые нам передали предки», — подчеркнул герой. 
О трудностях, с которыми сталкиваются бойцы после ранений, рассказал его товарищ, также ветеран СВО Ринат Калимуллин:
«Многие не могут вписаться в гражданскую жизнь. Именно поэтому мы объединились в ассоциацию. Мы все вернулись — в основном после ранений, — и наша задача — помогать адаптироваться тем, кому это сейчас нужно».
После разговора гости отправились на экскурсию в школьный музей, посвященный специальной военной операции. Его основал учитель истории Вячеслав Балычев — он ушел добровольцем на фронт и не вернулся. Сегодня музей носит его имя.
Завершилась встреча в центре беспилотных систем. Это часть программы дополнительного образования.
«Дети не просто учатся управлять дронами. Они осваивают полный цикл: сборку, конструирование, программирование и даже пайку. Так мы формируем инженерное мышление с самых азов», — рассказал директор образовательного центра «Южный город» Владимир Кильдюшкин.
Планируется, что подобные встречи будут проводиться и в других школах региона.  

 

Фото: администрация Волжского района

Теги: Мероприятия Самара

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
25 апреля в парке Победы в Самаре завершили генеральную уборку и приступили к озеленению.
27 апреля 2026, 16:30
30 елей и 60 каштанов высадили в самарском парке Победы накануне 9 Мая
25 апреля в парке Победы в Самаре завершили генеральную уборку и приступили к озеленению. Благоустройство
1013
21 апреля в Самарской Губдуме Самарская областная детская библиотека проведет международный патриотический онлайн-мост «Союз победителей» между самарскими читателями и читателями детских библиотек из Казахстана, Мурманска и Снежного из цикла «Диалог культ
18 апреля 2026, 15:42
Самарская областная детская библиотека проведет международный патриотический онлайн-мост «Союз победителей»
21 апреля в Самарской Губдуме Самарская областная детская библиотека проведет международный патриотический онлайн-мост «Союз победителей» между... Общество
2386
19 апреля в Самаре Космический полумарафон пройдет вдоль набережной реки Волги и объединит профессиональных спортсменов, любителей бега и тех, кто только делает первые шаги в спорте.
17 апреля 2026, 18:49
19 апреля в Самаре состоится традиционный Космический полумарафон
19 апреля в Самаре Космический полумарафон пройдет вдоль набережной реки Волги и объединит профессиональных спортсменов, любителей бега и тех, кто только... Общество
1674
  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
Губернатор Вячеслав Федорищев провел встречу с Героями Социалистического Труда, ветеранами и представителями трудовых династий Самарской области. Мероприятие, приуроченное к Празднику Весны и Труда, прошло в Самарском академическом театре оперы и балета и
5 мая 2026  18:11
Вячеслав Федорищев встретился с Героями Социалистического Труда, ветеранами и представителями трудовых династий
216
Самарцев предупреждают о возможном ограничении мобильного интернета 9 мая
5 мая 2026  13:54
Самарцев предупреждают о возможном ограничении мобильного интернета 9 мая
352
Парк растет: «ПК Транспортные системы» подвела итоги масштабной поставки в Самару
5 мая 2026  09:58
Парк растет: «ПК Транспортные системы» подвела итоги масштабной поставки в Самару
320
В Самарской области в ночь на 5 мая была объявлена ракетная опасность
5 мая 2026  09:26
В Самарской области в ночь на 5 мая была объявлена ракетная опасность
813
4 мая на оперативном совещании в областном правительстве губернатор Вячеслав Федорищев поднял вопрос о ситуации с обеспечением надлежащего температурного режима в социальных учреждениях.
4 мая 2026  19:39
Вячеслав Федорищев поручил провести работу по предупреждению случаев отключения газа в МКД
692
Весь список