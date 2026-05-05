«Диалоги с героями»: в «Южном городе» прошла патриотическая встреча с героями нашего времени

В образовательном центре «Южный город» состоялась встреча с героями нашего времени. Гостями учащихся 7–8 классов стали участники специальной военной операции — ветераны, прошедшие региональную программу «Школа героев» (реализуется по инициативе губернатора Вячеслава Федорищева в продолжение президентской «Время героев»), члены Ассоциации ветеранов СВО Самарской области.

В их числе - Максим Меделяев.

«Мы поговорим о патриотизме, о преданности Отечеству. Конечно, затронем тему боевых действий и специальной военной операции, но главный упор — на ценностях, которые нам передали предки», — подчеркнул герой.

О трудностях, с которыми сталкиваются бойцы после ранений, рассказал его товарищ, также ветеран СВО Ринат Калимуллин:

«Многие не могут вписаться в гражданскую жизнь. Именно поэтому мы объединились в ассоциацию. Мы все вернулись — в основном после ранений, — и наша задача — помогать адаптироваться тем, кому это сейчас нужно».

После разговора гости отправились на экскурсию в школьный музей, посвященный специальной военной операции. Его основал учитель истории Вячеслав Балычев — он ушел добровольцем на фронт и не вернулся. Сегодня музей носит его имя.

Завершилась встреча в центре беспилотных систем. Это часть программы дополнительного образования.

«Дети не просто учатся управлять дронами. Они осваивают полный цикл: сборку, конструирование, программирование и даже пайку. Так мы формируем инженерное мышление с самых азов», — рассказал директор образовательного центра «Южный город» Владимир Кильдюшкин.

Планируется, что подобные встречи будут проводиться и в других школах региона.

