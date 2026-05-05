Врач-невролог: как сохранить молодость мозга в серебряном возрасте

Об этом рассказывает главный внештатный специалист невролог по направлению «Ангионеврология» , заведующий отделением – врач-невролог неврологического отделения для больных с нарушением мозгового кровообращения Самарской городской клинической больницы №2 им. Н.А. Семашко Алия Муртазина:



"Чтобы сохранить молодость мозга в пожилом возрасте, важно сочетать несколько аспектов образа жизни и когнитивной активности. Это поможет замедлить возрастные изменения и поддерживать когнитивные функции.



Проводимые исследования показывают, что у людей с ожирением и привычкой регулярно есть сахар и пить сладкие газированные напитки старение мозга наступает на 10 лет раньше. Чтобы его отсрочить, следует скорректировать образ жизни — привести массу тела в норму и снизить суточное потребление сахара.



Также старение мозга у людей наступает медленнее, если они:



- регулярно занимаются физической активностью: прогулки на свежем воздухе, танцы, йога, плавание, занятия в тренажерном зале



- постоянно нагружают себя интеллектуальной деятельностью: читают книги, решают головоломки, пишут стихи, изучают иностранные языки



- социально активны: посещают музеи, регулярно общаются с друзьями и родственниками, путешествуют, избегают социальную изоляцию



- обладают навыками управления стрессом



- придерживаются здорового питания



- спят не менее 7-8 часов в сутки, избегают многократного дневного сна



- регулярно проходят медицинские осмотры и диспансеризацию".

