Ушла из жизни Елена Кашина - доктор педагогических наук, профессор кафедры английской филологии,  сообщили в деканате факультета филологии и журналистики Самарского университета.
В Самарской губернии в апреле 2026 года среди редких имен для мальчиков - Никита, Архип, Владислав, Юрий, Феликс. 
1 мая в 20:05 24-летний водитель, управляя автомашиной Lada Priora на 2 км. автодороги «Самара-Волгоград-Новокуйбышевск № 1» выехал на полосу встречного движения, где обгон запрещен, и допустил столкновение с легковой автомашиной Saab.
«Читаем детям о войне» – это ежегодная международная акция, которую проводит Самарская областная детская библиотека с 2010 года.
Отделение неотложной помощи больницы им. Т.И. Ерошевского работает круглосуточно, без выходных и праздничных дней.
Минздрав СО: 5 правил, как защитить глаза от травм на даче
6 мая в галерее «Новое пространство» откроется выставка творческих работ лауреатов XXXI конкурса «Жигулёвская палитра».
Температура воздуха 3 мая в Самаре ночью +2, +4°С, днем +12, +14°С.
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Минздрав СО: 5 правил, как защитить глаза от травм на даче

Отделение неотложной помощи больницы им. Т.И. Ерошевского работает круглосуточно, без выходных и праздничных дней.

С началом дачного сезона врачи-офтальмологи отмечают рост глазных травм. Обрезка деревьев, запуск триммеров, обработка участка химией являются привычными весенними заботами, но без защиты оборачиваются болью, ожогами и длительным лечением.

Какие правила помогут предотвратить глазные травмы?

Используйте защитные очки. Они нужны не только при работе с углошлифовальными машинами, так называемыми «болгарками», или газонокосилкой, но и во время обрезки кустарников. Отскочившая ветка или щепка способна травмировать роговицу за секунду.

Соблюдайте осторожность с химикатами. Порошковые удобрения, концентраты для опрыскивания, известь, а также едкий сок некоторых растений при малейшем ветре могут попасть в глаза. Работайте с такими средствами только в безветренную погоду, в маске-щитке и перчатках.

Не трите веки грязными руками. Даже мелкая соринка при растирании превращается в глубокую микротравму, которая может инфицироваться.

 Перед садовыми работами тем, кто носит контактные линзы, необходимо заменить их на очки: попадание пыльцы, химической взвеси под линзу может вызвать сильнейшее раздражение или повреждение роговицы.

Во время дачных работ детей нельзя оставлять без присмотра. Малыши могут получить травму по неосторожности своей или взрослых: подражая, хватая инструменты или оказываясь в зоне разлета щепок и химикатов.

"При попадании инородного тела или химического вещества промойте глаз чистой водой либо физиологическим раствором, наложите стерильную марлевую повязку и незамедлительно обратитесь за медицинской помощью. Промедление даже в пару часов способно превратить микроцарапину в серьезную проблему", - отметил заведующий приемным отделением больницы им. Т.И.Ерошевского Алексей Емашов.

Отделение неотложной помощи больницы им. Т.И. Ерошевского работает круглосуточно, без выходных и праздничных дней. Квалифицированную помощь здесь оказывают и взрослым, и детям.

 

Фото:   минздрав СО

Теги: Медицина Самара

