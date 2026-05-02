Минздрав СО: 5 правил, как защитить глаза от травм на даче

С началом дачного сезона врачи-офтальмологи отмечают рост глазных травм. Обрезка деревьев, запуск триммеров, обработка участка химией являются привычными весенними заботами, но без защиты оборачиваются болью, ожогами и длительным лечением.



Какие правила помогут предотвратить глазные травмы?



Используйте защитные очки. Они нужны не только при работе с углошлифовальными машинами, так называемыми «болгарками», или газонокосилкой, но и во время обрезки кустарников. Отскочившая ветка или щепка способна травмировать роговицу за секунду.



Соблюдайте осторожность с химикатами. Порошковые удобрения, концентраты для опрыскивания, известь, а также едкий сок некоторых растений при малейшем ветре могут попасть в глаза. Работайте с такими средствами только в безветренную погоду, в маске-щитке и перчатках.



Не трите веки грязными руками. Даже мелкая соринка при растирании превращается в глубокую микротравму, которая может инфицироваться.



Перед садовыми работами тем, кто носит контактные линзы, необходимо заменить их на очки: попадание пыльцы, химической взвеси под линзу может вызвать сильнейшее раздражение или повреждение роговицы.



Во время дачных работ детей нельзя оставлять без присмотра. Малыши могут получить травму по неосторожности своей или взрослых: подражая, хватая инструменты или оказываясь в зоне разлета щепок и химикатов.



"При попадании инородного тела или химического вещества промойте глаз чистой водой либо физиологическим раствором, наложите стерильную марлевую повязку и незамедлительно обратитесь за медицинской помощью. Промедление даже в пару часов способно превратить микроцарапину в серьезную проблему", - отметил заведующий приемным отделением больницы им. Т.И.Ерошевского Алексей Емашов.



Отделение неотложной помощи больницы им. Т.И. Ерошевского работает круглосуточно, без выходных и праздничных дней. Квалифицированную помощь здесь оказывают и взрослым, и детям.

