Стоматолог  рассказала, стоит ли чистить зубы после каждого приема пищи

Стоматолог Марина Колисниченко рассказала, стоит ли чистить зубы после каждого приема пищи. В беседе с «Радио 1» в понедельник, 27 апреля, эксперт напомнила, что зубы нужно чистить дважды в день — утром и вечером, а делать это после каждого приема пищи не рекомендуется, пишут "Известия".

Она пояснила, что пища и сладкие газированные напитки содержат кислоты, которые размягчают эмаль, из-за чего частая чистка может ускорять ее износ и стираемость зубов.

По словам специалиста, после еды лучше просто прополоскать рот водой: это помогает снизить кислотность, стимулирует выработку слюны и способствует естественному очищению полости рта.

Фото: freepik.com